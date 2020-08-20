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Минздрав отреагировал на жалобы





После многочисленных жалоб о том, что после карантина люди не могут дозвониться в регистратуру поликлиник, Министерство здравоохранения Литвы обязало медучреждения усовершенствовать порядок управления потоком звонков и внедрить технические средства, которые позволят жителям быстрее дозвониться в регистратуру. Если жителям всё же не удастся дозвониться, поликлиники должны обеспечить обратную связь – работники регистратуры обязаны перезвонить пациенту, сообщает ru.delfi.lt.

На минувшей неделе министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал соответствующее распоряжение и обязал медучреждения информировать жителей о переменах в организации работы регистратуры.

«Министерство получает немало жалоб в связи с тем, что пациенты не могут дозвониться и записаться на консультацию к врачам. Эту проблему уже неоднократно обсуждали с руководством поликлиник. Часть поликлиник сумела решить эту проблему, но мы видим, что некоторым нужны соответствующие постановления», – сказала вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене.
Чтобы повысить уровень доступности услуг здравоохранения и ускорить возвращение работы поликлиник к обычному темпу работы, в июле отказались от доминирования дистанционных консультаций.

Согласно приказу главы Мин­здрава о предоставлении услуг в сфере здравоохранения (№ V-1504), пациенты, у которых нет симптомов COVID-19 (коронавируса) должны получать такие же услуги, какие предоставлялись до карантина, а первая консультация, если пациент обращается в связи с серьёзным ухудшением здоровья, должна быть контактной.

В то же время Минздрав отмечает, что и в будущем будет доступна услуга дистанционных консультаций. В случае, если состояние пациента позволяет, консультации по взаимной договорённости врача и пациента могут быть дистанционными.

Для того чтобы обезопасить других людей, пациенты с симп­томами COVID-19 должы приниматься отдельно, им назначают отдельное время и принимают их в других помещениях с отдельным входом или назначают другие средства защиты при их приёме.

Для обеспечения безопасности врачей и пациентов последние должны приходить в поликлинику в масках. Их можно снимать только во время процедур.
ru.delfi.lt
Категории: здоровье
Ключевые слова: карантин
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232
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добавлена сегодня, 20 августа, 09:00

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