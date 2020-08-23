Сколько сторон у медали?

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Когда же кто-то задавался вопросом, а в чём заключаются национальные интересы собственно Литвы в упомянутых белорусских событиях, то, как правило, звучал такой ответ: если рядом с Литвой будет не бедная тоталитарная страна, а процветающее демократическое государство, то Литва от этого только выиграет.



Обычно в таких случаях политики и близкие им по духу политологи и эксперты обходятся без примеров. Хотя могли бы, скажем, проиллюстрировать свои слова благотворностью соседства с самым демократическим государством в мире для Мексики, Гватемалы, Гондураса, Белиза, Никарагуа… Правда, тогда кто-то может в ответ привести пример Канады, которая стала во многих отношениях благополучным государством, хотя отнюдь не потому, что рядом – светоч демократии и первая экономика на планете. События на белорусской земле у литовских политиков получили однозначную поддержку оппозиции и всех, кто выступил против «режима Лукашенко», при этом, как и во время киевского Майдана, на некоторые радикальные действия манифестантов в Вильнюсе старательно закрывали глаза, что, впрочем, неудивительно.Когда же кто-то задавался вопросом, а в чём заключаются национальные интересы собственно Литвы в упомянутых белорусских событиях, то, как правило, звучал такой ответ: если рядом с Литвой будет не бедная тоталитарная страна, а процветающее демократическое государство, то Литва от этого только выиграет.Обычно в таких случаях политики и близкие им по духу политологи и эксперты обходятся без примеров. Хотя могли бы, скажем, проиллюстрировать свои слова благотворностью соседства с самым демократическим государством в мире для Мексики, Гватемалы, Гондураса, Белиза, Никарагуа… Правда, тогда кто-то может в ответ привести пример Канады, которая стала во многих отношениях благополучным государством, хотя отнюдь не потому, что рядом – светоч демократии и первая экономика на планете. Поэтому наиболее прагматичные специалисты в политике и экономике предпочитают сосредотачиваться исключительно на экономических моментах того, что происходит к югу от Литвы и что нас ждёт в связи с этим.



Отрадно, что в последнее время представители политико-экономической элиты нашей страны вспоминают об этом факторе всё чаще. И не только в отношении Минска.



Портал ru.delfi.lt попросил некоторых литовских экономистов рассказать о вариантах, которые могут приготовить для Литвы поствыборные белорусские события.



Вице-президент Литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас почему-то обратил внимание, прежде всего, на масштабы литовско-белорусской торговли. Хотя литовско-российские отношения ведь никто не анализирует с этого ракурса, в Вильнюсе давно уже не обращают внимания на то, как слово политиков отзовётся на экономике на восточном направлении.



М.Дубниковас считает, что раз Беларусь не является крупным внешнеторговым партнёром Литвы, то и последствия будут не такие уж и большие. Правда, некоторые области - туризм, транспортный сектор и перевалка грузов в Клайпедском порту – очень даже могут ощутить на себе эхо Минска.



Примечательно, что Дубниковас всё же подчёркивает привлекательность Беларуси для литовских инвесторов, поскольку соседняя страна интересует их из-за отношений с Россией - между этими странами нет границ, легче выходить на российский рынок.



Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, среди прочего, заметил, что экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы не обещает ничего хорошего, поскольку помощь из России этой стране сокращается, как и транзит нефти и газа, ужесточаются условия.



«Сейчас экономика Беларуси стала ближе к экономике Украины. Это долгосрочная тенденция», – сказал он порталу ru.delfi.lt. И санкции, активно предлагаемые нынче Вильнюсом, на его взгляд, эту ситуацию только усугубят. Поэтому санкции должны быть не экономическими, а точечными – против конкретных политиков.



В связи с этим многим было бы интересно послушать «начальника транспортного цеха» - министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. Чтобы он объяснил, как поставки американской нефти (не будем вдаваться в подробности, где там её добыли и откуда привезли) через Клайпеду помогают Минску освобождаться от зависимости от Москвы и почему Вашингтон пригрозил прекратить такие поставки?



Вильнюс, конечно, может и сам показать «кузькину мать» Александру Лукашенко, запретив транзит американской нефти через Литву, но тогда нас могут не понять не только в Минске, но и в Вашингтоне.



Однако кое-какая выгода Литве от белорусского шторма может быть в любом случае, поскольку нашей стране иммигранты всё же нужны.



«Большая часть притесняемых людей в Беларуси – прозападные, их ценности похожи на наши. Думаю, это надо использовать. Университеты жалуются на нехватку студентов – пожалуйста. У нас не хватает специалистов в сфере информационных технологий, а в Беларуси – их избыток. Инвестиций там меньше, а уровень образования от литовского не очень отличается», – разложил всё по полочкам Ж.Маурицас. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, выборы, санкции, транзит Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 110 раз Комментарии