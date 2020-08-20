Литва не станет отзывать посла из Беларуси для консультаций – премьер Литвы 🔊 Воспроизвести







В ответ на призывы оппозиции отозвать посла Литвы в Беларуси для консультаций премьер Саулюс Сквернялис заявляет, что Литва не будет этого делать, так как присутствие посла в стране в настоящий момент более важно, чем возможные дипломатические заявления Литвы.



"Это всегда можно сделать в случае необходимости. Думаю, что сегодня присутствие нашего посла в Беларуси гораздо важнее во всех смыслах, чем его отзыв для консультаций с выражением определенной позиции", - после заседания правительства в среду сказал премьер журналистам.



Он также добавил, что "мы настроены быть проактивными, активными в этой сфере, поэтому присутствие посла и его успешная работа в посольстве в Минске очень нужна".



Призывы отозвать посла Андрюса Пулокаса высказывал лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис (на снимке). "Это всегда можно сделать в случае необходимости. Думаю, что сегодня присутствие нашего посла в Беларуси гораздо важнее во всех смыслах, чем его отзыв для консультаций с выражением определенной позиции", - после заседания правительства в среду сказал премьер журналистам.Он также добавил, что "мы настроены быть проактивными, активными в этой сфере, поэтому присутствие посла и его успешная работа в посольстве в Минске очень нужна".Призывы отозвать посла Андрюса Пулокаса высказывал лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис (на снимке). BNS Категории: политика Ключевые слова: Литва, Беларусь, посол — статья прочитана 175 раз Комментарии