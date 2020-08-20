Wizz Air расширяет базу в Вильнюсе, открывает 5 новых маршрутов 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air расширяет базу в Вильнюсе. Кроме того, в октябре она откроет пять новых направлений из Вильнюса в Великобританию, Германию, Швецию и Норвегию.



В Вильнюсском аэропорту будет базироваться еще один самолет Airbus, всего здесь будет три самолета, сообщила авиакомпания.



22-24 октября будут открыты марштуры из Вильнюса в Бирмингем и Ливерпуль (Великобритания), Гамбург (Германия), аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция) и Тронхейм (Норвегия).



Сейчас Wizz Air вместе с этими направлениями предлагает 24 маршрута в 14 стран из Вильнюса.



В конце октября стартуют и два новых маршрута из Таллина в Тронхейм и аэропорт Сандефьорд-Торп, Осло (Норвегия). В Вильнюсском аэропорту будет базироваться еще один самолет Airbus, всего здесь будет три самолета, сообщила авиакомпания.22-24 октября будут открыты марштуры из Вильнюса в Бирмингем и Ливерпуль (Великобритания), Гамбург (Германия), аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция) и Тронхейм (Норвегия).Сейчас Wizz Air вместе с этими направлениями предлагает 24 маршрута в 14 стран из Вильнюса.В конце октября стартуют и два новых маршрута из Таллина в Тронхейм и аэропорт Сандефьорд-Торп, Осло (Норвегия). BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Wizz Air — статья прочитана 192 раза Комментарии