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Wizz Air расширяет базу в Вильнюсе, открывает 5 новых маршрутов
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air расширяет базу в Вильнюсе. Кроме того, в октябре она откроет пять новых направлений из Вильнюса в Великобританию, Германию, Швецию и Норвегию.
В Вильнюсском аэропорту будет базироваться еще один самолет Airbus, всего здесь будет три самолета, сообщила авиакомпания.
22-24 октября будут открыты марштуры из Вильнюса в Бирмингем и Ливерпуль (Великобритания), Гамбург (Германия), аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция) и Тронхейм (Норвегия).
Сейчас Wizz Air вместе с этими направлениями предлагает 24 маршрута в 14 стран из Вильнюса.
В конце октября стартуют и два новых маршрута из Таллина в Тронхейм и аэропорт Сандефьорд-Торп, Осло (Норвегия).
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Wizz Air
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