Евросоюз лучше разбирается в ядерной энергетике, чем МАГАТЭ 🔊 Воспроизвести Фото из архива lrp.lt







Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Белорусская АЭС (БелАЭС), которую Литва считает небезопасной, не должна быть приемлемой для Евросоюза, а импорт электроэнергии с нее должен трактоваться как поддержка режима Александра Лукашенко. Примечательно, что о политическо-лукашенковской составляющей в Вильнюсе до выборов даже и не вспоминали.



О позиции Литвы Г.Науседа говорил на заседании глав стран Европы в среду.



„Я поднял его (вопрос – BNS) в такой форме: можем ли мы считать, что БелАЭС, эксплуатацию которой хотят начать без проведения всех стресс-тестов, без соблюдения требований к безопасности и особенно с учетом сегодняшних обстоятельств, может ли быть такая атомная станция приемлемой для ЕС и не будем ли мы трактовать импорт электроэнергии с такой станции в создавшихся обстоятельствах как поддержку этому режиму, который скомпрометировал себя", - сказал журналистам в среду президент. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Белорусская АЭС (БелАЭС), которую Литва считает небезопасной, не должна быть приемлемой для Евросоюза, а импорт электроэнергии с нее должен трактоваться как поддержка режима Александра Лукашенко. Примечательно, что о политическо-лукашенковской составляющей в Вильнюсе до выборов даже и не вспоминали.О позиции Литвы Г.Науседа говорил на заседании глав стран Европы в среду.„Я поднял его (вопрос – BNS) в такой форме: можем ли мы считать, что БелАЭС, эксплуатацию которой хотят начать без проведения всех стресс-тестов, без соблюдения требований к безопасности и особенно с учетом сегодняшних обстоятельств, может ли быть такая атомная станция приемлемой для ЕС и не будем ли мы трактовать импорт электроэнергии с такой станции в создавшихся обстоятельствах как поддержку этому режиму, который скомпрометировал себя", - сказал журналистам в среду президент.



"Мы на самом деле говорили, не задавая вопросы и собирая ответы на них, а каждый делился теми мыслями, которые нам сегодня кажутся важнейшими. Думаю, что у этого должен быть отклик как в сердцах и в умах наших соседей, так, я надеюсь, и в общей позиции ЕС," - подчеркнул Науседа.



Любопытно было бы узнать, насколько другие члены Евросоюза, также как и Литва, озабочены, в первую очередь, Белорусской АЭС.



Литва является самым активным критиком БелАЭС, в очередной раз напоминает BNS, сообщая о виртуальнйо встрече глав стран Европы.



На видеосовещании Совета глав стран Европы обсуждалась ситуация в Беларуси после выборов.



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Г. Науседа: ЕС практически принял решение о санкциях в отношении чиновников Беларуси



Евросоюз (ЕС) практически принял решение о введении целевых санкций в отношении представителей власти Беларуси, заявил после заседания Совета глав стран Европы президент Литвы Гитанас Науседа.



"Евросоюз практически принял решение о применении целевых санкций в отношении тех должностных лиц Беларуси, которые непосредственно принимали участие в фальсификации результатов выборов, в репрессиях против мирных граждан Беларуси", - заявил Г. Науседа в среду на пресс конференции.



По его словам, санкции этим лицам будут введены "в ближайшем будущем".



Также президент добавил, что лидеры ЕС были едины в оценке ситуации.



"Нужно признать и с удовольствием констатирую, что мы были едины в мнениях, очень принципиально оценили то, что происходило в Беларуси. Все без исключений коллеги признали, что выборы были сфальсифицированы, не были свободными и их результат не может быть признан законным", - говорил Г. Науседа.



Он также отметил, что на заседании "часто упоминалась Литва" и стране была выражена благодарность за лидерство в этом вопросе.



Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия. Он выразил надежду, что о важной для Литвы проблеме услышат и соседние страны, и ЕС."Мы на самом деле говорили, не задавая вопросы и собирая ответы на них, а каждый делился теми мыслями, которые нам сегодня кажутся важнейшими. Думаю, что у этого должен быть отклик как в сердцах и в умах наших соседей, так, я надеюсь, и в общей позиции ЕС," - подчеркнул Науседа.Любопытно было бы узнать, насколько другие члены Евросоюза, также как и Литва, озабочены, в первую очередь, Белорусской АЭС.Литва является самым активным критиком БелАЭС, в очередной раз напоминает BNS, сообщая о виртуальнйо встрече глав стран Европы.На видеосовещании Совета глав стран Европы обсуждалась ситуация в Беларуси после выборов.* * *Евросоюз (ЕС) практически принял решение о введении целевых санкций в отношении представителей власти Беларуси, заявил после заседания Совета глав стран Европы президент Литвы Гитанас Науседа."Евросоюз практически принял решение о применении целевых санкций в отношении тех должностных лиц Беларуси, которые непосредственно принимали участие в фальсификации результатов выборов, в репрессиях против мирных граждан Беларуси", - заявил Г. Науседа в среду на пресс конференции.По его словам, санкции этим лицам будут введены "в ближайшем будущем".Также президент добавил, что лидеры ЕС были едины в оценке ситуации."Нужно признать и с удовольствием констатирую, что мы были едины в мнениях, очень принципиально оценили то, что происходило в Беларуси. Все без исключений коллеги признали, что выборы были сфальсифицированы, не были свободными и их результат не может быть признан законным", - говорил Г. Науседа.Он также отметил, что на заседании "часто упоминалась Литва" и стране была выражена благодарность за лидерство в этом вопросе.Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Президент Литвы, Белорусская АЭС, Гитанас Науседа — статья прочитана 207 раз Комментарии