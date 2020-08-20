Евросоюз лучше разбирается в ядерной энергетике, чем МАГАТЭ

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Белорусская АЭС (БелАЭС), которую Литва считает небезопасной, не должна быть приемлемой для Евросоюза, а импорт электроэнергии с нее должен трактоваться как поддержка режима Александра Лукашенко. Примечательно, что о политическо-лукашенковской составляющей в Вильнюсе до выборов даже и не вспоминали.
О позиции Литвы Г.Науседа говорил на заседании глав стран Европы в среду.
„Я поднял его (вопрос – BNS) в такой форме: можем ли мы считать, что БелАЭС, эксплуатацию которой хотят начать без проведения всех стресс-тестов, без соблюдения требований к безопасности и особенно с учетом сегодняшних обстоятельств, может ли быть такая атомная станция приемлемой для ЕС и не будем ли мы трактовать импорт электроэнергии с такой станции в создавшихся обстоятельствах как поддержку этому режиму, который скомпрометировал себя", - сказал журналистам в среду президент.
Он выразил надежду, что о важной для Литвы проблеме услышат и соседние страны, и ЕС.
"Мы на самом деле говорили, не задавая вопросы и собирая ответы на них, а каждый делился теми мыслями, которые нам сегодня кажутся важнейшими. Думаю, что у этого должен быть отклик как в сердцах и в умах наших соседей, так, я надеюсь, и в общей позиции ЕС," - подчеркнул Науседа.
Любопытно было бы узнать, насколько другие члены Евросоюза, также как и Литва, озабочены, в первую очередь, Белорусской АЭС.
Литва является самым активным критиком БелАЭС, в очередной раз напоминает BNS, сообщая о виртуальнйо встрече глав стран Европы.
На видеосовещании Совета глав стран Европы обсуждалась ситуация в Беларуси после выборов.
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Евросоюз (ЕС) практически принял решение о введении целевых санкций в отношении представителей власти Беларуси, заявил после заседания Совета глав стран Европы президент Литвы Гитанас Науседа.
"Евросоюз практически принял решение о применении целевых санкций в отношении тех должностных лиц Беларуси, которые непосредственно принимали участие в фальсификации результатов выборов, в репрессиях против мирных граждан Беларуси", - заявил Г. Науседа в среду на пресс конференции.
По его словам, санкции этим лицам будут введены "в ближайшем будущем".
Также президент добавил, что лидеры ЕС были едины в оценке ситуации.
"Нужно признать и с удовольствием констатирую, что мы были едины в мнениях, очень принципиально оценили то, что происходило в Беларуси. Все без исключений коллеги признали, что выборы были сфальсифицированы, не были свободными и их результат не может быть признан законным", - говорил Г. Науседа.
Он также отметил, что на заседании "часто упоминалась Литва" и стране была выражена благодарность за лидерство в этом вопросе.
Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия.
"Мы на самом деле говорили, не задавая вопросы и собирая ответы на них, а каждый делился теми мыслями, которые нам сегодня кажутся важнейшими. Думаю, что у этого должен быть отклик как в сердцах и в умах наших соседей, так, я надеюсь, и в общей позиции ЕС," - подчеркнул Науседа.
Любопытно было бы узнать, насколько другие члены Евросоюза, также как и Литва, озабочены, в первую очередь, Белорусской АЭС.
Литва является самым активным критиком БелАЭС, в очередной раз напоминает BNS, сообщая о виртуальнйо встрече глав стран Европы.
На видеосовещании Совета глав стран Европы обсуждалась ситуация в Беларуси после выборов.
* * *
Г. Науседа: ЕС практически принял решение о санкциях в отношении чиновников Беларуси
Евросоюз (ЕС) практически принял решение о введении целевых санкций в отношении представителей власти Беларуси, заявил после заседания Совета глав стран Европы президент Литвы Гитанас Науседа.
"Евросоюз практически принял решение о применении целевых санкций в отношении тех должностных лиц Беларуси, которые непосредственно принимали участие в фальсификации результатов выборов, в репрессиях против мирных граждан Беларуси", - заявил Г. Науседа в среду на пресс конференции.
По его словам, санкции этим лицам будут введены "в ближайшем будущем".
Также президент добавил, что лидеры ЕС были едины в оценке ситуации.
"Нужно признать и с удовольствием констатирую, что мы были едины в мнениях, очень принципиально оценили то, что происходило в Беларуси. Все без исключений коллеги признали, что выборы были сфальсифицированы, не были свободными и их результат не может быть признан законным", - говорил Г. Науседа.
Он также отметил, что на заседании "часто упоминалась Литва" и стране была выражена благодарность за лидерство в этом вопросе.
Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия.
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