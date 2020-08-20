У соседа сарай горит ярче

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Погрузки за семь месяцев этого года снизились во всех крупнейших портах стран Балтии, самые крупные объемы погрузок - в Клайпедском порту, который занимает по погрузкам четвертое место на восточном побережье Балтийского моря, показали данные литовского порта.



За январь-июль Клайпедский порт обслужил 25,919 млн тонн грузов, что на 5,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.



Грузооборот Рижского порта уменьшился на 26,9%, или до 13,665 млн тонн, Вентспилсского порта - на 41,5% до 7,826 млн тонн, Лиепайского порта - на 13,3% до 3,548 млн тонн.



Объемы погрузок нефти на Бутингском терминале в январе-июле этого года сократились на 20,5% по сравнению с прошлым годом - до 4,45 млн тонн нефти.



Таллинский объединенный порт за семь месяцев этого года данных не объявил. По данным Департамента статистики Эстонии, во всех портах страны за этот период перевалено около 21,6 млн тонн грузов, что на 0,1 млн тонн меньше, чем в тот же период прошлого года.



На восточном побережье Балтики по объёмам погрузок по-прежнему лидируют порты России, хотя количество переваленных грузов снизилось и там. За январь-июль Клайпедский порт обслужил 25,919 млн тонн грузов, что на 5,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.Грузооборот Рижского порта уменьшился на 26,9%, или до 13,665 млн тонн, Вентспилсского порта - на 41,5% до 7,826 млн тонн, Лиепайского порта - на 13,3% до 3,548 млн тонн.Объемы погрузок нефти на Бутингском терминале в январе-июле этого года сократились на 20,5% по сравнению с прошлым годом - до 4,45 млн тонн нефти.Таллинский объединенный порт за семь месяцев этого года данных не объявил. По данным Департамента статистики Эстонии, во всех портах страны за этот период перевалено около 21,6 млн тонн грузов, что на 0,1 млн тонн меньше, чем в тот же период прошлого года.На восточном побережье Балтики по объёмам погрузок по-прежнему лидируют порты России, хотя количество переваленных грузов снизилось и там. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: порт, Клайпедский порт, страны Балтии — статья прочитана 191 раз Комментарии