Грузооборот Клайпедского порта в этом году снизился на 5, 5% - до 26 млн тонн 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В Клайпедском порту в январе-июле этого года было перевалено 25,9 млн тонн грузов, что на 5,5% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Только в июле грузооборот составил 3,8 млн тонн - на 1,5% больше, сообщила BNS дирекция порта.



За семь месяцев перевалка наливных грузов снизилась на 14,5% до 5,3 млн тонн, генеральных - на 9,3% до 8,4 млн тонн. Вместе с тем объемы перевалки сыпучих грузов выросли на 2,2% до 12,2 млн тонн.



В этом году в Клайпедский порт заходило 3657 судов - на 278 (на 7%) меньше, побывало 119,9 тыс. пассажиров - на 111,1 тыс (на 48%) меньше.



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Объемы погрузок на Бутингском терминале в этом году сократились на 20,5%



Принадлежащий контролируемой польским концерном Orlen компании Orlen Lietuva терминал в Бутинге в январе-июле отгрузил 4,45 млн тонн нефти – на 2,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.



Только в июле отгружено 580,2 тыс. тонн - на 34,9% меньше, чем в июле прошлого года, сообщила BNS дирекция порта.



В прошлом году на терминале было отгружено 9,541 млн тонн нефти - на 1,2% меньше, чем в 2018 году.



Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд. За семь месяцев перевалка наливных грузов снизилась на 14,5% до 5,3 млн тонн, генеральных - на 9,3% до 8,4 млн тонн. Вместе с тем объемы перевалки сыпучих грузов выросли на 2,2% до 12,2 млн тонн.В этом году в Клайпедский порт заходило 3657 судов - на 278 (на 7%) меньше, побывало 119,9 тыс. пассажиров - на 111,1 тыс (на 48%) меньше.* * *Принадлежащий контролируемой польским концерном Orlen компании Orlen Lietuva терминал в Бутинге в январе-июле отгрузил 4,45 млн тонн нефти – на 2,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.Только в июле отгружено 580,2 тыс. тонн - на 34,9% меньше, чем в июле прошлого года, сообщила BNS дирекция порта.В прошлом году на терминале было отгружено 9,541 млн тонн нефти - на 1,2% меньше, чем в 2018 году.Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпедский порт, грузооборот, Бутингский терминал — статья прочитана 196 раз Комментарии