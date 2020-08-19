Продажа жилья в Литве во 2-м квартале упали, хотя цены изменились мало 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Трёхмесячный карантин скорректировал рынок жилья Литвы - в стране во втором квартале было куплено меньше квартир или домов, на это было потрачено на одну пятую денег меньше. И всё же, несмотря на экономические трудности, резкого снижения цен на жилье не было.



По словам временного главы Департамента решений и анализа данных Реестрового центра Паулюса Рудзкиса, во втором квартале на покупку жилья в Литве было потрачено около 423 млн евро, или на одну пятую меньше, чем за первый квартал этого года и чем за такой же период прошлого года.



"Это снижение связано, скорее, не с резким снижением цен на жилье, а с меньшим числом приобретенных объектов. Во втором квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года число зарегистрированных сделок по жилым домам уменьшилось на 15%, а по квартирам - на 34%", - сказал для пресс-релиза А. Рудзкис. По словам временного главы Департамента решений и анализа данных Реестрового центра Паулюса Рудзкиса, во втором квартале на покупку жилья в Литве было потрачено около 423 млн евро, или на одну пятую меньше, чем за первый квартал этого года и чем за такой же период прошлого года."Это снижение связано, скорее, не с резким снижением цен на жилье, а с меньшим числом приобретенных объектов. Во втором квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года число зарегистрированных сделок по жилым домам уменьшилось на 15%, а по квартирам - на 34%", - сказал для пресс-релиза А. Рудзкис. Как сообщается, во втором квартале в Вильнюсе за квартиры на вторичном рынке платили в среднем по 1516 евро за квадратный метр, что на 4% больше, чем в прошлом году, но и на 3% меньше, чем в начале этого года. В других крупных городах такие квартиры стоили по 954 евро за квадратный метр, что на 10% больше, чем в прошлом году, а если сравнивать с началом этого года, то цена по сути не изменилась.



Средняя цена квартир в новостройках в Вильнюсе составляла 1889 евро и была на 19% выше, чем в прошлом году, в других крупных городах цена выросла на 6% до 1274 евро за кв. метр.



Вновь построенные и зачастую не оборудованные дома в Вильнюсе стоили в среднем 1060 евро за кв. метр - соответственно на 4% дороже и на 4,5% дешевле, в других крупных городах - почти 770 евро за кв. метр - соответственно на 7% дороже и на 1% дешевле. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: недвижимость — статья прочитана 78 раз Комментарии