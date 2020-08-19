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Интернет не пустит коронавирус на массовые мероприятия в Литве
Правительство Литвы решило с сентября не ограничивать количество участников на мероприятиях, однако билеты должны продаваться только по интернету или обеспечиваться регистрация участников по интернету.
Такой порядок в среду утвердил Кабмин.
В поправках из-за экстремальной ситуации в Литве указано, что при несоблюдении данных требований в мероприятиях с сентября смогут принять участие только 300 человек, без учета самих исполнителей или спортсменов, других спортивных специалистов или обслуживающего персонала.
Сейчас в мероприятиях на открытом воздухе может быть не более 1 тыс. участников, на мероприятиях в закрытых помещениях - не более 600 человек.
Участники мероприятий должны соблюдать дистанцию не менее метра, а на мероприятиях в закрытых помещениях - не менее двух метров или быть в масках.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: спорт, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, интернет, коронавирус, массовые мероприятия
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