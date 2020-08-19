Правительство Литвы одобрило порядок возврата денег туристам за 14 дней 🔊 Воспроизвести Сейм Литвы. Фото из архива "Обзора"







После того, как Еврокомиссия (ЕК) начала связанную с нарушением процедуру против Литвы из-за решения Сейма, который разрешил возвращать средства за несостоявшиеся поездки в течение 90 дней, а не 14 дней, как было раньше, в среду правительство Литвы одобрило сокращение срока возврата денег до 14 дней.



Кабмин обсуждал предложение об отказе от большего срока, который был зафиксирован в Гражданском кодексе, но противоречил директиве ЕС.



„С принятием проекта будет устранено несоответствие директиве, не будет перспективы возможного судебного разбирательства в Суде Евросоюза (...) Будет обеспечено право туриста на возмещение несостоявшейся поездки в срок, предусмотренный директивой, - за 14 дней", – сообщается в пресс-релизе правительства. Кабмин обсуждал предложение об отказе от большего срока, который был зафиксирован в Гражданском кодексе, но противоречил директиве ЕС.„С принятием проекта будет устранено несоответствие директиве, не будет перспективы возможного судебного разбирательства в Суде Евросоюза (...) Будет обеспечено право туриста на возмещение несостоявшейся поездки в срок, предусмотренный директивой, - за 14 дней", – сообщается в пресс-релизе правительства. По словам президента Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавелене, литовские туроператоры не смогут вернуть деньги за несостоявшиеся турпоездки в течение 14 дней, если Сейм примет поправку к Гражданскому кодексу и отменит действующий сейчас срок в 90 дней.



Она заявила, что предприятия не смогут вернуть деньги в течение двух недель, потому что их у них нет - партнеры за рубежом деньги не возвращают, а воспользоваться помощью правительства чересчур сложно.



„Если сегодня будет принято такое решение, то это реальное заявление, что Литве не нужен туристический бизнес", - добавила она для BNS.



Министерство экономики и инноваций утверждает, что поправки нужно принять в срочном порядке, иначе могут грозить штрафы.



В мае Сейм разрешил в условиях пандемии возвращать средства за несостоявшиеся турпоездки в течение 90 дней, а не в течение двух недель.



И теперь у жителей Литвы есть возможность самостоятельно проверить, какой из кнутов бьёт больнее - штраф Еврокомиссии или банкротство многих туристических компаний Литвы. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, туризм, возврат — статья прочитана 99 раз Комментарии