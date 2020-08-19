Евростат: годовая инфляция в Литве в июле – самая высокая в странах Балтии 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Согласованная годовая инфляция в Литве в июле была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.



В Литве инфляция была в июле 0,9%, в Латвии – 0,1%, а в Эстонии имела место дефляция 1,3%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.



Во всем Евросоюзе цены за год повысились в среднем на 0,9%, а только в еврозоне – на 0,4%. В Литве инфляция была в июле 0,9%, в Латвии – 0,1%, а в Эстонии имела место дефляция 1,3%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.Во всем Евросоюзе цены за год повысились в среднем на 0,9%, а только в еврозоне – на 0,4%. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Евростат, годовая инфляция — статья прочитана 101 раз Комментарии