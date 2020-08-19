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Евростат: годовая инфляция в Литве в июле – самая высокая в странах Балтии
Согласованная годовая инфляция в Литве в июле была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.
В Литве инфляция была в июле 0,9%, в Латвии – 0,1%, а в Эстонии имела место дефляция 1,3%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.
Во всем Евросоюзе цены за год повысились в среднем на 0,9%, а только в еврозоне – на 0,4%.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Евростат, годовая инфляция
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