Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Евростат: годовая инфляция в Литве в июле – самая высокая в странах Балтии

Евростат: годовая инфляция в Литве в июле – самая высокая в странах Балтии

Фото из архива "Обзора"




Согласованная годовая инфляция в Литве в июле была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.

В Литве инфляция была в июле 0,9%, в Латвии – 0,1%, а в Эстонии имела место дефляция 1,3%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Во всем Евросоюзе цены за год повысились в среднем на 0,9%, а только в еврозоне – на 0,4%.
BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Евростат, годовая инфляция
статья прочитана 101 раз
добавлена сегодня, 19 августа, 14:31

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка