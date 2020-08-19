Литовские туроператоры не смогут вернуть деньги в течение обязательных 14 дней 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Литовские туроператоры не смогут вернуть людям деньги за несостоявшиеся поездки в течение 14 дней, если парламент примет поправку к Гражданскому кодексу и отменит предусмотренный сейчас в нем срок 90 дней, говорит президент Национальной ассоциации туристического бизнеса.



По словам Жидре Гавелене, предприятия не смогут вернуть деньги в течение двух недель, потому что их у них нет - партнеры за рубежом деньги не возвращают, а воспользоваться помощью правительства чересчур сложно.



"Решение о продлении сроков (до 90 дней – BNS) было принято потому, что не было надлежащей правительственной помощи, чтобы рассчитаться с потребителями. Не туроператоры решили не проводить поездки, а правительство закрыло границы, из-за чего люди не могли выехать. (...) Так что вполне естественно, что они не могут возместить убытки пассажирам, так как большинство партнеров за рубежом деньги не возвращает, они в лучшем случае откладывают это на будущее", - сказала Ж. Гавелене BNS. По словам Жидре Гавелене, предприятия не смогут вернуть деньги в течение двух недель, потому что их у них нет - партнеры за рубежом деньги не возвращают, а воспользоваться помощью правительства чересчур сложно."Решение о продлении сроков (до 90 дней – BNS) было принято потому, что не было надлежащей правительственной помощи, чтобы рассчитаться с потребителями. Не туроператоры решили не проводить поездки, а правительство закрыло границы, из-за чего люди не могли выехать. (...) Так что вполне естественно, что они не могут возместить убытки пассажирам, так как большинство партнеров за рубежом деньги не возвращает, они в лучшем случае откладывают это на будущее", - сказала Ж. Гавелене BNS. После того, как Еврокомиссия (ЕК) начала связанную с нарушением процедуру против Литвы, сейм весной разрешил возвращать средства за несостоявшиеся поездки в течение 90 дней, однако в среду правительство намерено предложить сократить этот срок до 14 дней.



Кабмин выделил 30 млн евро на льготные кредиты для турфирм - по 15 млн евро для гостиниц и туроператоров. По словам Ж. Гавелене, эти кредиты были бы единственной возможностью рассчитаться с людьми, но из условия неприемлемы для бизнеса. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, санкции, евросоюз, Туроператор — статья прочитана 144 раза Комментарии