Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов 🔊 Воспроизвести



Отмечается, что инициатор письма — «Роснефть», подписали его глава компании Игорь Сечин, а также руководители «Лукойла» Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, информирует



Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минфин намерен изменить для нефтяников параметры налога на дополнительный доход (НДД), который сейчас по некоторым категориям месторождений позволяет платить не с объема добычи, а с финансового результата. Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.Отмечается, что инициатор письма — «Роснефть», подписали его глава компании Игорь Сечин, а также руководители «Лукойла» Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, информирует ИА REGNUM. Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минфин намерен изменить для нефтяников параметры налога на дополнительный доход (НДД), который сейчас по некоторым категориям месторождений позволяет платить не с объема добычи, а с финансового результата. Категории: в России Ключевые слова: Путин, налог, нефтянник — статья прочитана 139 раз Комментарии