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Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Отмечается, что инициатор письма — «Роснефть», подписали его глава компании Игорь Сечин, а также руководители «Лукойла» Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, информирует ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минфин намерен изменить для нефтяников параметры налога на дополнительный доход (НДД), который сейчас по некоторым категориям месторождений позволяет платить не с объема добычи, а с финансового результата.
Категории: в России
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