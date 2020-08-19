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В Литве учреждён филиал одной из крупнейших индийских компаний ИТ

В Вильнюсе учрежден филиал одной из крупнейших индийских компаний информационных технологий (ИТ) Wipro.

По данным Реестрового центра, литовский филиал Wipro учрежден 18 августа, его возглавил менеджер компании по операциям в Европе Рамеш Филлипс.

Компания Wipro, главный офис которой находится в называемом колыбелью сектора ИТ городе Бангалор, в прошлом году заняла 904-е место в списке крупнейших компаний мира, по версии Forbes.

У Wipro более 170 тыс. сотрудников на шести континентах, в прошлом году она получила около 9 млрд долларов выручки (около 7,5 млрд евро), чистая прибыль компании составила примерно 1,4 млрд долларов (1,17 млрд евро).

Крупнейший акционер Wipro - индийский предприниматель Азим Премджи, в списке богатейших людей Индии, по версии Forbes, он в прошлом году занял 19-е место.
BNS
Категории: экономика, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: Wipro
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добавлена сегодня, 19 августа, 12:00

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