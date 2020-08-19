В Литве учреждён филиал одной из крупнейших индийских компаний ИТ 🔊 Воспроизвести В Вильнюсе учрежден филиал одной из крупнейших индийских компаний информационных технологий (ИТ) Wipro.



По данным Реестрового центра, литовский филиал Wipro учрежден 18 августа, его возглавил менеджер компании по операциям в Европе Рамеш Филлипс.



Компания Wipro, главный офис которой находится в называемом колыбелью сектора ИТ городе Бангалор, в прошлом году заняла 904-е место в списке крупнейших компаний мира, по версии Forbes.



У Wipro более 170 тыс. сотрудников на шести континентах, в прошлом году она получила около 9 млрд долларов выручки (около 7,5 млрд евро), чистая прибыль компании составила примерно 1,4 млрд долларов (1,17 млрд евро).



Крупнейший акционер Wipro - индийский предприниматель Азим Премджи, в списке богатейших людей Индии, по версии Forbes, он в прошлом году занял 19-е место. По данным Реестрового центра, литовский филиал Wipro учрежден 18 августа, его возглавил менеджер компании по операциям в Европе Рамеш Филлипс.Компания Wipro, главный офис которой находится в называемом колыбелью сектора ИТ городе Бангалор, в прошлом году заняла 904-е место в списке крупнейших компаний мира, по версии Forbes.У Wipro более 170 тыс. сотрудников на шести континентах, в прошлом году она получила около 9 млрд долларов выручки (около 7,5 млрд евро), чистая прибыль компании составила примерно 1,4 млрд долларов (1,17 млрд евро).Крупнейший акционер Wipro - индийский предприниматель Азим Премджи, в списке богатейших людей Индии, по версии Forbes, он в прошлом году занял 19-е место. BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Wipro — статья прочитана 189 раз Комментарии