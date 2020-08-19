В Литве - 23 новых случая коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото: sam.lrv.lt







За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2496, сообщило в среду, 19 августа, Министерство здравоохранения Литвы.



В данный момент коронавирусом больны 663 человека, 1739 человека выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



В изоляции находится 3062 человека.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 158 завозных случаев.



За минувшие сутки проверено 4864 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 589 тыс. 505. В данный момент коронавирусом больны 663 человека, 1739 человека выздоровели.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.В изоляции находится 3062 человека.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 158 завозных случаев.За минувшие сутки проверено 4864 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 589 тыс. 505. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус — статья прочитана 161 раз Комментарии