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В Литве - 23 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2496, сообщило в среду, 19 августа, Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент коронавирусом больны 663 человека, 1739 человека выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находится 3062 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 158 завозных случаев.
За минувшие сутки проверено 4864 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 589 тыс. 505.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
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