Задайте вопрос послу Китая в Литве

"Обзор", хотя и является частью СМИ Литвы, старается давать всестороннюю информацию о КНР, в том числе и из первых уст - предоставляя слово Чрезвычайному и Полномочному Послу Китайской Народной Республики в Литовской Республике, а им недавно является господин Шен Жифей (на снимке).
Но поскольку, как всем хорошо известно, нельзя объять необъятное, тем в более в таком случае, когда дело касается КНР, "Обзор" вполне резонно решил, что наших читателей интересуют также и ответы на такие вопросы, какие, как правило, не поднимаются на страницах газеты.
Поэтому мы предлагаем читателям газеты "Обзор" и посетителя нашего сайта задать вопросы послу Китая в Литве. Тематика не ограничена. Это не обязательно может быть только политика. В последнее время, например, в соцсетях часто появляются сообщения о том, что пенсионеры в Китае выходят гораздо раньше, чем в Литве. Что их социальное положение гораздо лучше, если взять весь комплекс предоставляемых им льгот.
Спрашивайте!
Вопросы посылайте до 21 августа включительно по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку "Вопрос Китаю", а также указать своё имя и фамилию (если вы хотите) и место проживания.
"Обзор" отберет наиболее интересные вопросы и передаст их послу Китая в Литве.
Фото из архива "Обзора"
Спрашивайте!
Вопросы посылайте до 21 августа включительно по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку "Вопрос Китаю", а также указать своё имя и фамилию (если вы хотите) и место проживания.
"Обзор" отберет наиболее интересные вопросы и передаст их послу Китая в Литве.
Фото из архива "Обзора"