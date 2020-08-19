Задайте вопрос послу Китая в Литве 🔊 Воспроизвести



"Обзор", хотя и является частью СМИ Литвы, старается давать всестороннюю информацию о КНР, в том числе и из первых уст - предоставляя слово Чрезвычайному и Полномочному Послу Китайской Народной Республики в Литовской Республике, а им недавно является господин Шен Жифей (на снимке).



Но поскольку, как всем хорошо известно, нельзя объять необъятное, тем в более в таком случае, когда дело касается КНР, "Обзор" вполне резонно решил, что наших читателей интересуют также и ответы на такие вопросы, какие, как правило, не поднимаются на страницах газеты. Китайская Народная Республика в современном мире является одним из наиболее важных государств как в политическом, так и в экономическом плане. Но средства массовой информации Литвы представляют эту страну таким образом, что их трудно обвинить в излишней объективности."Обзор", хотя и является частью СМИ Литвы, старается давать всестороннюю информацию о КНР, в том числе и из первых уст - предоставляя слово Чрезвычайному и Полномочному Послу Китайской Народной Республики в Литовской Республике, а им недавно является господин(на снимке).Но поскольку, как всем хорошо известно, нельзя объять необъятное, тем в более в таком случае, когда дело касается КНР, "Обзор" вполне резонно решил, что наших читателей интересуют также и ответы на такие вопросы, какие, как правило, не поднимаются на страницах газеты. Поэтому мы предлагаем читателям газеты "Обзор" и посетителя нашего сайта задать вопросы послу Китая в Литве. Тематика не ограничена. Это не обязательно может быть только политика. В последнее время, например, в соцсетях часто появляются сообщения о том, что пенсионеры в Китае выходят гораздо раньше, чем в Литве. Что их социальное положение гораздо лучше, если взять весь комплекс предоставляемых им льгот.



Спрашивайте!



Вопросы посылайте до 21 августа включительно по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку "Вопрос Китаю", а также указать своё имя и фамилию (если вы хотите) и место проживания.



"Обзор" отберет наиболее интересные вопросы и передаст их послу Китая в Литве.



Фото из архива "Обзора" Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: посол, Ливта, КНР, Шен Жифей, вопрос послу Китая в Литве — статья прочитана 162 раза Комментарии