В Литве начинается всеобщая сельскохозяйственная перепись 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Департамент статистики (ДС) Литвы в среду начинает всеобщую сельскохозяйственную перепись, которая позволит установить, сколько в Литве фермерских хозяйств, сколько человек занято в них, какова площадь сельхозугодий, какова численность поголовья скота, как содержится скот, какова площадь посевов различных растений, какими методами производится обработка земли, как она удобряется.



Фермеры смогут до 9 сентября представить данные по интернету через систему e.statistika для населения. Тех, кто не сделает это по интернету, с 10 сентября посетят переписчики или же опросят по телефону. Сельхозкомпании и предприятия в течение месяца с 12 октября смогут представить свои данные по интернету через систему e.statistika, говорится в сообщении ДС.



"В этом году сельхозпереписи проводят все страны Европы. Полученные данные покажут реальное положение в сельском хозяйстве во всем Евросоюзе (ЕС). На их основании будет формироваться и планироваться сельхозполитика всего ЕС. От этого будут зависеть и субсидии, выплаты нашим фермерам", - сказала для пресс-релиза заведующая Отделом сельскохозяйственной и природоохранной статистики ДС Аушра Яблонскене.



Это четвертая всеобщая сельхозперепись в истории Литвы. Первая состоялась в 1930 году. Вторая сельхозпереписиь в независимой Литве состоялась в 2003 году, а последняя - в 2010 году. Фермеры смогут до 9 сентября представить данные по интернету через систему e.statistika для населения. Тех, кто не сделает это по интернету, с 10 сентября посетят переписчики или же опросят по телефону. Сельхозкомпании и предприятия в течение месяца с 12 октября смогут представить свои данные по интернету через систему e.statistika, говорится в сообщении ДС."В этом году сельхозпереписи проводят все страны Европы. Полученные данные покажут реальное положение в сельском хозяйстве во всем Евросоюзе (ЕС). На их основании будет формироваться и планироваться сельхозполитика всего ЕС. От этого будут зависеть и субсидии, выплаты нашим фермерам", - сказала для пресс-релиза заведующая Отделом сельскохозяйственной и природоохранной статистики ДС Аушра Яблонскене.Это четвертая всеобщая сельхозперепись в истории Литвы. Первая состоялась в 1930 году. Вторая сельхозпереписиь в независимой Литве состоялась в 2003 году, а последняя - в 2010 году. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: сельскохозяйственная перепись — статья прочитана 170 раз Комментарии