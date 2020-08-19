Делегация Сейма Литвы в Беларуси хотела бы встретиться и с властями 🔊 Воспроизвести В Минске. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Делегация литовского парламента, которая планирует поездку в Беларусь, хотела бы встретиться с представителями властей этой страны, говорит вице-спикер Сейма, социал-трудовик Гедиминас Киркилас, который должен возглавить эту делегацию.



"(Поездку - ред.) мы планируем на следующей неделе, как раз сегодня в Комитете по европейсикм делам примем решение. Конечно, нам нужна повестка дня - это не просто так поездка", - сказал Г. Киркилас в среду радиостанции Ziniu radijas.



"Мы пытаемся искать варианты, (чтобы - ред.) встретиться с теми или иными представителями властей (...). Это было бы очень важно, тогда, конечно, был бы смысл ехать", - сказал парламентарий. "(Поездку - ред.) мы планируем на следующей неделе, как раз сегодня в Комитете по европейсикм делам примем решение. Конечно, нам нужна повестка дня - это не просто так поездка", - сказал Г. Киркилас в среду радиостанции Ziniu radijas."Мы пытаемся искать варианты, (чтобы - ред.) встретиться с теми или иными представителями властей (...). Это было бы очень важно, тогда, конечно, был бы смысл ехать", - сказал парламентарий. По словам Г. Киркиласа, во время такой встречи литовские парламентарии могли бы передать белорусским властям весть о непризнании выборов, возмущении насилием против демонстрантов и призвать белорусские власти сесть за стол переговоров с оппозицией.



"Я представляю, что реально визит может состояться тогда, когда режим будет реально вынужден пойти на переговоры. Пока я вижу, что они еще (так) не думают", - сказал он, не объясняя, каким образом уже оговариваются детали визита, но при этом ни слова не говорится, на каком основании визитёры въедут в независимое от них государство, к тому же не входящее даже в Евросоюз.



Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия.



Эти санкции в среду будут обсуждаться на саммите Евросоюза.



После объявления результатов президентских выборов в Беларуси там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания. Литовские СМИ не сообщают о противоправных действиях манифестантов. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии, в Беларуси Ключевые слова: Литва, сейм, Беларусь, визит — статья прочитана 212 раз Комментарии