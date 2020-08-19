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И Transparency international за давление Евросоюза на власти Беларуси
Неправительственная организация Transparency international призывает страны Евросоюза (ЕС) и международное сообщество усилить давление на власти Беларуси, чтобы те прекратили насилие против мирных протестующих.
"Вместе с Евросоюзом и всем международным сообществом наши правительства обязаны увеличивать свою поддержку и использовать все доступные дипломатические и политические средства в целях создания максимального давления на власти Беларуси, чтобы насилие было прекращено как можно скорее", - говорится в распространенном во вторник совместном заявлении Европейского и Центрально-азиатского отделов.
Также в обращении приветствуется решение правительства Литвы о предоставлении убежища кандидату в президенты от оппозиции Светлане Тихановской "после того, как были угрозы в адрес ее детей", и предложение продлить помощь ЕС пострадавшим от насилия.
В заявлении также говорится: "Большинство из нас видели жестокое насилие на улицах своих государств, которое было ответом на мирные протесты. Слезоточивый газ и резиновые пули не смогут остановить людей навсегда. Мы уверены, что белорусы уже скоро увидят перемены, которые они заслужили".
В среду главы стран ЕС будут обсуждать вопрос о санкциях в отношении Беларуси.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в Европе
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