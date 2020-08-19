При обсуждении вопроса о Беларуси будет принято во внимание мнение соседей – Й. Нелюпшене 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







На предстоящем в среду заседании Европейского совета по Беларуси, которое состоится в удаленном режиме, будет принята во внимание позиция соседних стран, в том числе и Литвы, говорит бывший посол Литвы в Евросоюзе (ЕС) Йовита Нелюпшене.



"При обсуждении вопроса о Беларуси или других вопросов, связанных со странами Восточной Европы, (программы ЕС - ред.) "Восточное партнерство" очень часто принимается во внимание то, что говорят ближайшие соседи. Так что, я думаю, что позиция этих четырех государств (Литвы, Латвии, Эстонии и Польши - ред.) будет слышна и услышана, и она обязательно будет принята во внимание", - сказала радио LRT советник Группы стратегического планирования МИД Й. Нелюпшене. "При обсуждении вопроса о Беларуси или других вопросов, связанных со странами Восточной Европы, (программы ЕС - ред.) "Восточное партнерство" очень часто принимается во внимание то, что говорят ближайшие соседи. Так что, я думаю, что позиция этих четырех государств (Литвы, Латвии, Эстонии и Польши - ред.) будет слышна и услышана, и она обязательно будет принята во внимание", - сказала радио LRT советник Группы стратегического планирования МИД Й. Нелюпшене. "Обычно самая серьезная дискуссия бывает о том, какие меры и какой жесткости санкции должны быть", - сказала Й. Нелюпшене.



По ее словам, ЕС может оказывать политическое давление на Беларусь, применять санкции. Сначала будут рассматриваться адресные акции для ответственных лиц.



Председатель Верховного совета Литовской ССР - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис сказал, что поддерживает решение о применении санкций "для слуг режима".



Реакцию ЕС он назвал вялой и подчеркнул, что важно не только свергнуть президента Беларуси Александр Лукашенко, но и добиться реальных перемен в Беларуси.



Во время саммита ЕС намечается обмен мнениями и оценками относительно ситуации в Беларуси, обсуждение вопроса о санкциях.



Президент Литвы Гитанас Науседа намерен призвать лидеров ЕС договориться о необходимости обеспечить мирную передачу власти в Беларуси путем диалога, а также провести новые честные и демократические выборы.



Перед этим у Г. Науседы состоится конференция с главами Северных и Балтийских стран.



Накануне Г. Науседа обсудил будущие позиции с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, санкции — статья прочитана 230 раз Комментарии