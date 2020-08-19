При обсуждении вопроса о Беларуси будет принято во внимание мнение соседей – Й. Нелюпшене

На предстоящем в среду заседании Европейского совета по Беларуси, которое состоится в удаленном режиме, будет принята во внимание позиция соседних стран, в том числе и Литвы, говорит бывший посол Литвы в Евросоюзе (ЕС) Йовита Нелюпшене.
"При обсуждении вопроса о Беларуси или других вопросов, связанных со странами Восточной Европы, (программы ЕС - ред.) "Восточное партнерство" очень часто принимается во внимание то, что говорят ближайшие соседи. Так что, я думаю, что позиция этих четырех государств (Литвы, Латвии, Эстонии и Польши - ред.) будет слышна и услышана, и она обязательно будет принята во внимание", - сказала радио LRT советник Группы стратегического планирования МИД Й. Нелюпшене.
"Обычно самая серьезная дискуссия бывает о том, какие меры и какой жесткости санкции должны быть", - сказала Й. Нелюпшене.
По ее словам, ЕС может оказывать политическое давление на Беларусь, применять санкции. Сначала будут рассматриваться адресные акции для ответственных лиц.
Председатель Верховного совета Литовской ССР - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис сказал, что поддерживает решение о применении санкций "для слуг режима".
Реакцию ЕС он назвал вялой и подчеркнул, что важно не только свергнуть президента Беларуси Александр Лукашенко, но и добиться реальных перемен в Беларуси.
Во время саммита ЕС намечается обмен мнениями и оценками относительно ситуации в Беларуси, обсуждение вопроса о санкциях.
Президент Литвы Гитанас Науседа намерен призвать лидеров ЕС договориться о необходимости обеспечить мирную передачу власти в Беларуси путем диалога, а также провести новые честные и демократические выборы.
Перед этим у Г. Науседы состоится конференция с главами Северных и Балтийских стран.
Накануне Г. Науседа обсудил будущие позиции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия.
По ее словам, ЕС может оказывать политическое давление на Беларусь, применять санкции. Сначала будут рассматриваться адресные акции для ответственных лиц.
Председатель Верховного совета Литовской ССР - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис сказал, что поддерживает решение о применении санкций "для слуг режима".
Реакцию ЕС он назвал вялой и подчеркнул, что важно не только свергнуть президента Беларуси Александр Лукашенко, но и добиться реальных перемен в Беларуси.
Во время саммита ЕС намечается обмен мнениями и оценками относительно ситуации в Беларуси, обсуждение вопроса о санкциях.
Президент Литвы Гитанас Науседа намерен призвать лидеров ЕС договориться о необходимости обеспечить мирную передачу власти в Беларуси путем диалога, а также провести новые честные и демократические выборы.
Перед этим у Г. Науседы состоится конференция с главами Северных и Балтийских стран.
Накануне Г. Науседа обсудил будущие позиции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия.