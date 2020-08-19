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Адвокаты Д. Загряцкас и Г. Цимболене освобождены от уголовной ответственности
Задержанные и подозреваемые в деле о коррупции судей адвокаты Драсутис Загряцкас и Гедре Цимболене освобождены от уголовной ответственности, так как сотрудничают со следствием в раскрытии других коррупционных преступлений.
"Адвокаты Д. Загрецкас и Г. Цимболене освобождены от уголовной ответственности (...) как лица, которые активно помогали раскрыть преступные действия членов организованных групп", - информировала BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.
Д. Загряцкас до сих пор фигурировал в нескольких переданных в суд делах, которые были выделены из крупного досудебного расследования коррупции среди судей. Адвокат пользовался своими знакомствами для посредничества или обещал посредничество в передаче взяток судьям.
По данным BNS, адвокату было предъявлено подозрений больше, чем другим 50-ти участникам данного дела. Он подозревался в коррупции, торговле влиянием и взяточничестве.
Имя Г. Цимболене упоминалось в рассматриваемом в настоящее время Шяуляйским окружным судом деле о продаже кокаина, которое положило начало проводимому расследованию.
В деле о коррупции судей более 50-ти подозреваемых, среди них - шесть адвокатов. Расследуется более 110 преступлений.
Категории: в странах Балтии, чп и криминал
Ключевые слова: коррупция
Комментарии
свободу Деточкину
18 августа, 21:42
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"Адвокаты Д. Загрецкас и Г. Цимболене освобождены от уголовной ответственности (...) как лица, которые активно помогали раскрыть преступные действия членов организованных групп"
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