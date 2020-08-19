Ассоциация туризма Литвы: закрытие Греции – сильный удар по туроператорам 🔊 Воспроизвести Паланга готова заменить собой любые греции. Фото "Обзора"







Включение в перечень стран, по прибытии из которых следует самоизолироваться, Греции, нанесло сильный удар по литовским туроператорам, заявила глава Ассоциации туризма Литвы. Греция является сейчас главным туристическим направлением для Литвы.



"После пандемии острова Греции были едва ли не единственным направлением, куда туроператоры организовывали рейсы. Закрытие этого направления - сильный удар по предприятиям туристического сектора", - сказала BNS Милда Плепите.



Со вторника вернувшимся из Ирландии, Дании, Греции, Великобритании и Непала обязательно на две недели изолироваться - эти страны включены в список пораженных коронавирусом стран.



На прошлой неделе Ассоциации туризма попросили разрешить туры в безопасные автономные регионы Европы, а безопасные острова государств оценивать отдельно. Однако острова не отделены от стран, так как об этом не удалось договориться с Латвией и Эстонией, утверждает министр здравоохранения А. Верига.



М. Плепите заявила, что отделение безопасных островов от стран было бы очень важным для продолжения работы туроператоров, кроме того, она сомневается в важности договоренностей трех стран, так как страны Балтии и сейчас разрешают поездки в разные страны.



К примеру, Эстония разрешает поездки на Кипр, который закрыт для литовцев. "После пандемии острова Греции были едва ли не единственным направлением, куда туроператоры организовывали рейсы. Закрытие этого направления - сильный удар по предприятиям туристического сектора", - сказала BNS Милда Плепите.Со вторника вернувшимся из Ирландии, Дании, Греции, Великобритании и Непала обязательно на две недели изолироваться - эти страны включены в список пораженных коронавирусом стран.На прошлой неделе Ассоциации туризма попросили разрешить туры в безопасные автономные регионы Европы, а безопасные острова государств оценивать отдельно. Однако острова не отделены от стран, так как об этом не удалось договориться с Латвией и Эстонией, утверждает министр здравоохранения А. Верига.М. Плепите заявила, что отделение безопасных островов от стран было бы очень важным для продолжения работы туроператоров, кроме того, она сомневается в важности договоренностей трех стран, так как страны Балтии и сейчас разрешают поездки в разные страны.К примеру, Эстония разрешает поездки на Кипр, который закрыт для литовцев. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Греция, туризм — статья прочитана 266 раз Комментарии