Украинская власть мстит 12-летнему мальчику за советскую песню 🔊 Воспроизвести «НАШ»/YouTube



В очередной скандал вокруг «Евровидения» (на этот раз детского) оказалась втянута Украина. 12-летнего исполнителя Максима Ткачука, который уже сейчас пользуется в стране большой популярностью, грубо выкинули из числа кандидатов на участие в этом конкурсе. Причиной тому – предполагаемые связи мальчика с Россией и исполнение им песен советского времени.



Поколение 40+ наверняка еще помнит строки подзабытого сегодня Гимна демократической молодежи мира:



Песню дружбы запевает молодежь,



Молодежь, молодежь.



Эту песню не задушишь, не убьешь!



Не убьешь! Не убьешь!



Убить действительно непросто, а вот задушить – вполне. На Украине умеют. Вот как это происходит прямо сейчас.



Дяди против карапуза В очередной скандал вокруг «Евровидения» (на этот раз детского) оказалась втянута Украина. 12-летнего исполнителя Максима Ткачука, который уже сейчас пользуется в стране большой популярностью, грубо выкинули из числа кандидатов на участие в этом конкурсе. Причиной тому – предполагаемые связи мальчика с Россией и исполнение им песен советского времени.Поколение 40+ наверняка еще помнит строки подзабытого сегодня Гимна демократической молодежи мира:Песню дружбы запевает молодежь,Молодежь, молодежь.Эту песню не задушишь, не убьешь!Не убьешь! Не убьешь!Убить действительно непросто, а вот задушить – вполне. На Украине умеют. Вот как это происходит прямо сейчас.



Кто может принять участие? «Отбор представителя Украины на Детский песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдет онлайн, и все желающие смогут проголосовать за своего фаворита». Но онлайн – это только первый этап, после которого отбирают 11 фаворитов и уже потом выбирают из них финалиста.



15 августа стало известно, что в конкурсе примет участие Максим Ткачук. Мы его уже знаем. Весной этого года 12-летнего Максима затравили украинские националисты.



Взрослые здоровые дядьки, с пузами и бицепсами, ополчились на карапуза, за которого могут вступиться только бабушка и тетя. Как же, страшное дело: на конкурсе Stars of the Albion (Великобритания) Максим победил, исполнив «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Смуглянку».



«Награда» нашла героя



В основном, конечно, виновата «Смуглянка» - по крайней мере, в этом уверена бабушка Максима. И действительно, любое художественное произведение, позитивно изображающее Советскую армию, сегодня на Украине не в чести. Его публичное исполнение грозит как минимум вот такой травлей. «Мы подали заявку на голосование. Но для начала нужно набрать необходимое количество голосов, потом жюри. Участие он принимает, но это еще не значит, что он пройдет», – рассказала журналистам бабушка Максима. Как в воду глядела.



Уже 17 августа чиновники Национальной общественной телерадиокомпании аннулировали заявку Максима. И не просто аннулировали, но еще и снесли с youtube-аккаунта ролик Максима, записанный им к первому отборочному туру. К тому времени он уже успел набрать более 12 тысяч лайков, что гарантировало Максиму прохождение во II тур: конкуренты сильно отставали, а до окончания онлайн-голосования еще неделя.



В этот раз Максим и его близкие «подстраховались»: мальчик спел кавер на песню Jamaica, на украинском языке. Но не помогло. «Мне намекнули, что из-за песни «Смуглянка». Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил», – растерянно комментирует ситуацию бабушка.



Возможно, оно и лучше, что не позвонили. Полтора месяца назад журналистка телекомпании «Эра-медиа» попыталась выяснить у председателя правления НОТУ Зураба Аласания причину закрытия программы «Доброе утро, страна!», выходившей на ее телеканале. Диалог получился коротким:



– Мы хотим услышать, почему нашу программу закрывают? Я могу за вами идти, хотите?



– Шавки, ...!



Дело уже не в песне



Бабушка Максима одновременно права и не права. Мальчика действительно лишили возможности участвовать в конкурсе из-за песни «Смуглянка», а также из-за того, что он участвовал в мероприятии, партнером которого выступало Россотрудничество. Это (пока что) не наказуемо в рамках правового поля. Но зачем же руководствоваться рамками закона, когда можно просто вышвырнуть ребенка и даже не озаботиться формальной отпиской. Отписка (неформальная) появилась только 18 августа, когда Аласания, в ответ на информационную волну, ответил в своем facebook: да, из-за Россотрудничества. Правда при этом назвал его организатором конкурса, то есть банально наврал. Ну это и не удивительно.



Однако причина все же не в этом. НОТУ – украинский партнер «Евровидения». А у «Евровидения» на Украине, как известно, судьба непростая. Отбор в 2019 году по драматизму уделывал выборы папы Римского. Напомним, тогда в отборе победила исполнительница Maruv (Анна Корсун), которую в итоге лишили первого места за отказ подписать контракт, в котором значился прямой запрет на концертную деятельность в России. Еще до этого с конкурса сняли исполнительниц Анну и Марию Опанасюк – девушки не слишком патриотично ответили на сакраментальный вопрос «Чей Крым?»: «Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы?».



Другие участники, занявшие места со второго по шестое, решили тогда воздержаться от участия в этом позорище. И по очереди отказались от первого места. Организаторы вдоволь нахлебались того, что сами же и заварили. И в итоге не отправили на конкурс никого.



А теперь давайте представим, что все то же самое повторяется у них на детском «Евровидении». Максим проходит первый тур, попадает в шорт-лист, его пробуют засуживать – но голосует же не только жюри, но и зрители через смс-голосование! Слишком велик риск получить вторую Maruv. И что потом? Сцепив зубы, выпускать его на конкурс? Или снова скандально «валить» уже после победы?



Гораздо проще выбросить парня из конкурса еще до отбора, не надеясь на волю случая. С прохождением им каждого этапа сделать это было бы сложнее. Поэтому дело не в «Смуглянке», мало ли кто ее может исполнить. Дело в том, что Максим еще и талантливый. И в том, что украинские партнеры «Евровидения» уже в эту лужу неоднократно садились, больше не хотят.



Украине не нужны таланты



Начинали мы с того, что входящий в НОТУ канал «UA: Общественное вещание» – канал общественного вещания. То есть, аннулировав Максиму конкурсную заявку без объяснения причин, его менеджмент нарушил не только его права, но и права зрителей, которые за него голосовали. И заинтересоваться этой историей должен был набсовет канала, состоящий из «...представителей депутатских фракций ВР Украины и девяти членов от общественных объединений и ассоциаций». Но вместо этого оспорить решение Аласания и его подручных пробуют лишь отдельные депутаты и журналисты, а сам набсовет помалкивает.



Весной травить Максима пытались националисты городских и районных советов.



Так себе фигуры, скажем прямо. Сегодня – уже глава государственной телерадиокомпании. А к концу года кто – глава МВД? Парень становится значимой фигурой, даже не побеждая в детском «Евровидении». Становится за счет того, что его оттуда выкидывают. Хотя в силу возраста вряд ли это понимает, да и не нужно ему это понимание. Он не знаменем борьбы хочет быть, а петь. Просто петь. А ему не дают: плохо делал «Ку!», бандеровских песен не исполнял.



Случай Максима на самом деле не единичен. Украина лишает будущего любого ребенка, если он не играет по ее правилам. Родной язык – не украинский? Значит, ты будешь хуже учиться в школе, пытаясь одновременно слушать учителя и переводить его слова на родной язык. Не согласен с официальной версией истории Украины? Плохо сдашь ВНО (украинский аналог ЕГЭ). А уже если еще и учитель-националист попадется… Даже в СССР, от которого Украина стремится всячески дистанцироваться, этот механизм принуждения (общественные блага в обмен на декларацию лояльности) не был настолько развит.



Тут можно вспомнить еще один скандал – вокруг «Евровидения-2016». Тогда в отборе победила исполнительница Джамала (Сусана Джамаладинова). У нее все было замечательно. И идеологически-выдержанная песня о страданиях крымско-татарского народа, и политические взгляды. Да что там – спустя 3 года она уже сама сидела в отборочном жюри и светила лампой в глаза конкурсантам с вопросом «Чей Крым?». Но тогда, в 2016-м, националисты все же умудрились устроить скандал. Как это так: в отборе победила неукраинка?



Можно вспомнить боксера Усика, которого встретили улюлюканием после очередной победы: как смел поехать на бой в Москву? Вспоминать можно долго, Украина регулярно такое генерирует. Парадоксально, но Украина и украинцы сами толкают Максима на то, в чем его же и обвиняют: оставить любые попытки выступать в качестве ее представителя и попробовать реализоваться где-нибудь еще: «А, ты русские песни поешь, значит вообще петь не будешь!»



Но нет такой силы, что запретила бы таланту заниматься любимым делом. А на «Евровидение» и прочие конкурсы от Украины поедут только конкурсанты «идеологически правильных» взглядов.



Источник: "Взгляд" В эти дни в Киеве проходит отбор на детское «Евровидение-2020». Организатором традиционно выступает телеканал «UA: Общественное вещание». Телеканал в госсобственности и финансируется из бюджета, но при этом считается не государственным, а общественным. То есть теоретически любой гражданин Украины – его соинвестор. Об этом, к слову, говорится на сайте телеканала. Запомним, это важно.Кто может принять участие? «Отбор представителя Украины на Детский песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдет онлайн, и все желающие смогут проголосовать за своего фаворита». Но онлайн – это только первый этап, после которого отбирают 11 фаворитов и уже потом выбирают из них финалиста.Взрослые здоровые дядьки, с пузами и бицепсами, ополчились на карапуза, за которого могут вступиться только бабушка и тетя. Как же, страшное дело: на конкурсе Stars of the Albion (Великобритания) Максим победил, исполнив «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Смуглянку».В основном, конечно, виновата «Смуглянка» - по крайней мере, в этом уверена бабушка Максима. И действительно, любое художественное произведение, позитивно изображающее Советскую армию, сегодня на Украине не в чести. Его публичное исполнение грозит как минимум вот такой травлей. «Мы подали заявку на голосование. Но для начала нужно набрать необходимое количество голосов, потом жюри. Участие он принимает, но это еще не значит, что он пройдет», – рассказала журналистам бабушка Максима. Как в воду глядела.Уже 17 августа чиновники Национальной общественной телерадиокомпании аннулировали заявку Максима. И не просто аннулировали, но еще и снесли с youtube-аккаунта ролик Максима, записанный им к первому отборочному туру. К тому времени он уже успел набрать более 12 тысяч лайков, что гарантировало Максиму прохождение во II тур: конкуренты сильно отставали, а до окончания онлайн-голосования еще неделя.В этот раз Максим и его близкие «подстраховались»: мальчик спел кавер на песню Jamaica, на украинском языке. Но не помогло. «Мне намекнули, что из-за песни «Смуглянка». Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил», – растерянно комментирует ситуацию бабушка.Возможно, оно и лучше, что не позвонили. Полтора месяца назад журналистка телекомпании «Эра-медиа» попыталась выяснить у председателя правления НОТУ Зураба Аласания причину закрытия программы «Доброе утро, страна!», выходившей на ее телеканале. Диалог получился коротким:– Мы хотим услышать, почему нашу программу закрывают? Я могу за вами идти, хотите?– Шавки, ...!Бабушка Максима одновременно права и не права. Мальчика действительно лишили возможности участвовать в конкурсе из-за песни «Смуглянка», а также из-за того, что он участвовал в мероприятии, партнером которого выступало Россотрудничество. Это (пока что) не наказуемо в рамках правового поля. Но зачем же руководствоваться рамками закона, когда можно просто вышвырнуть ребенка и даже не озаботиться формальной отпиской. Отписка (неформальная) появилась только 18 августа, когда Аласания, в ответ на информационную волну, ответил в своем facebook: да, из-за Россотрудничества. Правда при этом назвал его организатором конкурса, то есть банально наврал. Ну это и не удивительно.Однако причина все же не в этом. НОТУ – украинский партнер «Евровидения». А у «Евровидения» на Украине, как известно, судьба непростая. Отбор в 2019 году по драматизму уделывал выборы папы Римского. Напомним, тогда в отборе победила исполнительница Maruv (Анна Корсун), которую в итоге лишили первого места за отказ подписать контракт, в котором значился прямой запрет на концертную деятельность в России. Еще до этого с конкурса сняли исполнительниц Анну и Марию Опанасюк – девушки не слишком патриотично ответили на сакраментальный вопрос «Чей Крым?»: «Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы?».А теперь давайте представим, что все то же самое повторяется у них на детском «Евровидении». Максим проходит первый тур, попадает в шорт-лист, его пробуют засуживать – но голосует же не только жюри, но и зрители через смс-голосование! Слишком велик риск получить вторую Maruv. И что потом? Сцепив зубы, выпускать его на конкурс? Или снова скандально «валить» уже после победы?Гораздо проще выбросить парня из конкурса еще до отбора, не надеясь на волю случая. С прохождением им каждого этапа сделать это было бы сложнее. Поэтому дело не в «Смуглянке», мало ли кто ее может исполнить. Дело в том, что Максим еще и талантливый. И в том, что украинские партнеры «Евровидения» уже в эту лужу неоднократно садились, больше не хотят.Начинали мы с того, что входящий в НОТУ канал «UA: Общественное вещание» – канал общественного вещания. То есть, аннулировав Максиму конкурсную заявку без объяснения причин, его менеджмент нарушил не только его права, но и права зрителей, которые за него голосовали. И заинтересоваться этой историей должен был набсовет канала, состоящий из «...представителей депутатских фракций ВР Украины и девяти членов от общественных объединений и ассоциаций». Но вместо этого оспорить решение Аласания и его подручных пробуют лишь отдельные депутаты и журналисты, а сам набсовет помалкивает.Так себе фигуры, скажем прямо. Сегодня – уже глава государственной телерадиокомпании. А к концу года кто – глава МВД? Парень становится значимой фигурой, даже не побеждая в детском «Евровидении». Становится за счет того, что его оттуда выкидывают. Хотя в силу возраста вряд ли это понимает, да и не нужно ему это понимание. Он не знаменем борьбы хочет быть, а петь. Просто петь. А ему не дают: плохо делал «Ку!», бандеровских песен не исполнял.Случай Максима на самом деле не единичен. Украина лишает будущего любого ребенка, если он не играет по ее правилам. Родной язык – не украинский? Значит, ты будешь хуже учиться в школе, пытаясь одновременно слушать учителя и переводить его слова на родной язык. Не согласен с официальной версией истории Украины? Плохо сдашь ВНО (украинский аналог ЕГЭ). А уже если еще и учитель-националист попадется… Даже в СССР, от которого Украина стремится всячески дистанцироваться, этот механизм принуждения (общественные блага в обмен на декларацию лояльности) не был настолько развит.Тут можно вспомнить еще один скандал – вокруг «Евровидения-2016». Тогда в отборе победила исполнительница Джамала (Сусана Джамаладинова). У нее все было замечательно. И идеологически-выдержанная песня о страданиях крымско-татарского народа, и политические взгляды. Да что там – спустя 3 года она уже сама сидела в отборочном жюри и светила лампой в глаза конкурсантам с вопросом «Чей Крым?». Но тогда, в 2016-м, националисты все же умудрились устроить скандал. Как это так: в отборе победила неукраинка?Можно вспомнить боксера Усика, которого встретили улюлюканием после очередной победы: как смел поехать на бой в Москву? Вспоминать можно долго, Украина регулярно такое генерирует. Парадоксально, но Украина и украинцы сами толкают Максима на то, в чем его же и обвиняют: оставить любые попытки выступать в качестве ее представителя и попробовать реализоваться где-нибудь еще: «А, ты русские песни поешь, значит вообще петь не будешь!»Но нет такой силы, что запретила бы таланту заниматься любимым делом. А на «Евровидение» и прочие конкурсы от Украины поедут только конкурсанты «идеологически правильных» взглядов. Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: Украина, "Евровидение", Maruv — статья прочитана 205 раз Комментарии