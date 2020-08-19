Глава Минздрава Белоруссии призвал предъявить доказательства использования скорых ОМОНом 🔊 Воспроизвести Владимир Караник. Фото из архива БЕЛТА







И.о. министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в своем открытом письме призвал протестующих предоставить доказательства того, что при силовом разгоне протестующих против результатов президентских выборов ОМОН использовал машины скорой помощи. Текст письма во вторник опубликовало информационное агентство БелТА.



"Возвращаясь ко вчерашнему разговору [с протестующими у здания Минздрава медиками], я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, - говорится в письме и.о. министра. - Если есть иные факты - предъявите их и мы разберемся, потому что даже предположение, что в машине скорой помощи могут находится представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо. Надеюсь, будут представлены конкретные факты или этот вопрос будет окончательно снят с повестки дня". "Возвращаясь ко вчерашнему разговору [с протестующими у здания Минздрава медиками], я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, - говорится в письме и.о. министра. - Если есть иные факты - предъявите их и мы разберемся, потому что даже предположение, что в машине скорой помощи могут находится представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо. Надеюсь, будут представлены конкретные факты или этот вопрос будет окончательно снят с повестки дня".



Кроме того, министр отметил, что скорые действительно дежурили в каждом РУВД Минска, и Минздрав тесно взаимодействовал с МВД, чтобы "максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания". Глава ведомства подчеркнул, что результатом этого взаимодействия стали переводы задержанных, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары Минздрава, а также оперативное освобождение задержанных из мест, где условия содержания не соответствуют нормативам.



Здоровье пациентов



Караник призвал не приносить здоровье пациентов в жертву личным политическим взглядам и не ставить его в зависимость от уличных акций.



"Неужели кто-то из нас желает построить систему здравоохранения, где человеческие жизни приносятся в угоду уличным акциям, где часть медицинских работников определяет, в каком режиме будет работать учреждение, где врач выбирает, кому оказывать помощь, а кому нет вряд ли кто-то из наших граждан захочет оказаться в ситуации, когда оказание или неоказание ему помощи будет зависеть от того, совпадают ли его взгляды по разным вопросам современности с взглядами врача, к которому его привезли", - говорится в открытом письме Караника.



Он отметил, что не является сторонником "мегафонной дипломатии" и предпочитает искать решение конфликтных ситуаций "за круглым столом". По его словам, Минздрав готов открыто обсуждать имеющиеся проблемы, однако в понедельник, когда он вышел к протестовавшим у здания ведомства, "диалога не получилось".



"Я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где, собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве", - говорится в открытом письме и.о. министра.



Источник: ТАСС В понедельник, министр на встрече с врачами пообещал разобраться в ситуации, заявив, что это могли быть военные медики.Кроме того, министр отметил, что скорые действительно дежурили в каждом РУВД Минска, и Минздрав тесно взаимодействовал с МВД, чтобы "максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания". Глава ведомства подчеркнул, что результатом этого взаимодействия стали переводы задержанных, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары Минздрава, а также оперативное освобождение задержанных из мест, где условия содержания не соответствуют нормативам.Караник призвал не приносить здоровье пациентов в жертву личным политическим взглядам и не ставить его в зависимость от уличных акций."Неужели кто-то из нас желает построить систему здравоохранения, где человеческие жизни приносятся в угоду уличным акциям, где часть медицинских работников определяет, в каком режиме будет работать учреждение, где врач выбирает, кому оказывать помощь, а кому нет вряд ли кто-то из наших граждан захочет оказаться в ситуации, когда оказание или неоказание ему помощи будет зависеть от того, совпадают ли его взгляды по разным вопросам современности с взглядами врача, к которому его привезли", - говорится в открытом письме Караника.Он отметил, что не является сторонником "мегафонной дипломатии" и предпочитает искать решение конфликтных ситуаций "за круглым столом". По его словам, Минздрав готов открыто обсуждать имеющиеся проблемы, однако в понедельник, когда он вышел к протестовавшим у здания ведомства, "диалога не получилось"."Я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где, собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве", - говорится в открытом письме и.о. министра. Категории: в Беларуси Ключевые слова: Беларусь, скорая помощь, ОМОН, Караник — статья прочитана 192 раза Комментарии