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Награды - максималистам!





В понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс во дворе Дворца правителей вручил благодарственные грамоты более чем ста выпускникам столичных школ, набравших по каким-либо предметам максимальные 100 баллов.

Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, образование
Ключевые слова: Вильнюс, экзамен, выпускник, 100 балов
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добавлена вчера, 18 августа, 17:00

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