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Награды - максималистам!
В понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс во дворе Дворца правителей вручил благодарственные грамоты более чем ста выпускникам столичных школ, набравших по каким-либо предметам максимальные 100 баллов.
Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, образование
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