Награды - максималистам! 🔊 Воспроизвести







В понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс во дворе Дворца правителей вручил благодарственные грамоты более чем ста выпускникам столичных школ, набравших по каким-либо предметам максимальные 100 баллов.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



В понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс во дворе Дворца правителей вручил благодарственные грамоты более чем ста выпускникам столичных школ, набравших по каким-либо предметам максимальные 100 баллов. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: Вильнюс, экзамен, выпускник, 100 балов — статья прочитана 215 раз Комментарии