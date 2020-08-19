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Дерево на долгую память





Зелёное одеяние Вильнюса дополнилось особым деревом - гинкго. Это символическое китайское дерево во вторник было посажено во дворе Инфекционного центра Вильнюсской университетской больницы «Santaros Clinica» мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом совместно с генеральным директором Вильнюсской университетской больницы проф. Феликсасом Янкявичюсом.

Так символично в Вильнюсе была увековечена память о Ли Вэньляне, докторе из Ухани (Китай), который первым рассказал миру об угрозе вируса COVID-19 и сам умер от этой болезни.

Также был открыт символическая доска, на которой увековечена и благодарность жителей Литвы литовским медикам, которые во время первой волны коронавируса не считали часы своей работы, спасая жизни людей.
По словам мэра Вильнюса Р. Шимашюса, идея посадить с этой целью именно гинкго родилась некоторое время назад, ещё во время карантина, когда хотелось отметить тяжёлую борьбу всех с коронавирусом в Вильнюсе, а также изменения, которые произошли в нашей жизни, вписывая тем самым в историю города напоминание об истоках пандемии, где всё началось, важность правдивого и свободного слова.

Символично было выбрано и пространство Вильнюса, где было решено посадить молодое деревце высотой почти 3 метра. Двор рядом с Центром инфекционных заболеваний, куда во время первой волны коронавируса госпитализировали и продолжают госпитализировать тяжёлых пациентов, был подходящим и просторным местом для посадки такого дерева.

Можно сказать, что в мероприятии также участвовали медики упомянутой клиники и выздоравливающие пациенты, наблюдавшие за происходящим через окна.

Примечательно, что гинкго - это дерево, обладающее множеством целебных свойств, поэтому его ещё называют деревом молодости, и с древних времен оно выращивалось возле храмов в Китае и Японии. Его часто называемое живым ископаемым. Некоторые деревья могут дожить до 2500 лет.

В Европу, где этот вид обычно растёт в парках и ботанических садах, был завезён с Востока в начале XVIII века.

В Литве это дерево встречается довольно редко, но, как утверждают специалисты, чем меньше растение, тем лучше его укоренение, тем проще уход за ним в наших климатических условиях.

Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, клиника, коронавирус, гинкго
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добавлена сегодня, 19 августа, 08:00

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