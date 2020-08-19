Дерево на долгую память 🔊 Воспроизвести







Зелёное одеяние Вильнюса дополнилось особым деревом - гинкго. Это символическое китайское дерево во вторник было посажено во дворе Инфекционного центра Вильнюсской университетской больницы «Santaros Clinica» мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом совместно с генеральным директором Вильнюсской университетской больницы проф. Феликсасом Янкявичюсом.



Так символично в Вильнюсе была увековечена память о Ли Вэньляне, докторе из Ухани (Китай), который первым рассказал миру об угрозе вируса COVID-19 и сам умер от этой болезни.



Также был открыт символическая доска, на которой увековечена и благодарность жителей Литвы литовским медикам, которые во время первой волны коронавируса не считали часы своей работы, спасая жизни людей. Так символично в Вильнюсе была увековечена память о Ли Вэньляне, докторе из Ухани (Китай), который первым рассказал миру об угрозе вируса COVID-19 и сам умер от этой болезни.Также был открыт символическая доска, на которой увековечена и благодарность жителей Литвы литовским медикам, которые во время первой волны коронавируса не считали часы своей работы, спасая жизни людей. По словам мэра Вильнюса Р. Шимашюса, идея посадить с этой целью именно гинкго родилась некоторое время назад, ещё во время карантина, когда хотелось отметить тяжёлую борьбу всех с коронавирусом в Вильнюсе, а также изменения, которые произошли в нашей жизни, вписывая тем самым в историю города напоминание об истоках пандемии, где всё началось, важность правдивого и свободного слова.



Символично было выбрано и пространство Вильнюса, где было решено посадить молодое деревце высотой почти 3 метра. Двор рядом с Центром инфекционных заболеваний, куда во время первой волны коронавируса госпитализировали и продолжают госпитализировать тяжёлых пациентов, был подходящим и просторным местом для посадки такого дерева.



Можно сказать, что в мероприятии также участвовали медики упомянутой клиники и выздоравливающие пациенты, наблюдавшие за происходящим через окна.



Примечательно, что гинкго - это дерево, обладающее множеством целебных свойств, поэтому его ещё называют деревом молодости, и с древних времен оно выращивалось возле храмов в Китае и Японии. Его часто называемое живым ископаемым. Некоторые деревья могут дожить до 2500 лет.



В Европу, где этот вид обычно растёт в парках и ботанических садах, был завезён с Востока в начале XVIII века.



В Литве это дерево встречается довольно редко, но, как утверждают специалисты, чем меньше растение, тем лучше его укоренение, тем проще уход за ним в наших климатических условиях.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, клиника, коронавирус, гинкго — статья прочитана 220 раз Комментарии