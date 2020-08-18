В.Томашевский ответил на критику министра Л.Линкявичюса и консерваторов: они не понимают, что главная ценность европейской демократии - свобода слова и мысли 🔊 Воспроизвести Вальдемар Томашевский



Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский не согласен с критикой, которую парламентарии из правящего большинства высказали в адрес лидера списка ИАПЛ-СХС Збигнева Единского из-за вызвавшего ажиотаж высказывания о ситуации в Беларуси, сообщает



По словам политика, министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал комментарии З.Единского достойными сожаления только по личным причинам. По его мнению, сделать это главу дипломатии вынудила его личная биография в советское время, которая отличается от биографии З.Единского. Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский не согласен с критикой, которую парламентарии из правящего большинства высказали в адрес лидера списка ИАПЛ-СХС Збигнева Единского из-за вызвавшего ажиотаж высказывания о ситуации в Беларуси, сообщает L24.lt со ссылкой на ELTA.По словам политика, министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал комментарии З.Единского достойными сожаления только по личным причинам. По его мнению, сделать это главу дипломатии вынудила его личная биография в советское время, которая отличается от биографии З.Единского. «Может быть, у Линкявичюса есть личные упреки в адрес Единского, потому что их биографии различаются. Господин Линкявичюс был высокопоставленным членом советской номенклатуры, а Единский даже не был октябренком и пионером. Он был принципиален уже тогда», - пояснил В. Томашевский порталу ELTA.



Кроме того, депутат Европарламента подчеркнул, что его коллегу по возглавляемой им партии не так поняли. Председатель ИАПЛ-СХС заверил, что З.Единский не хотел оправдывать жестокие действия белорусского режима. По его словам, коллега по партии просто хотел напомнить, сколько вреда нанесли государству консерваторы.



«Там очень четко было сказано, что ситуация похожа на нашу в 2009 году, когда правили консерваторы, которые и поднимают сейчас шум. Первое предложение было о том, что наши консерваторы поучились у Лукашенко, как подавлять протесты. Это было просто напоминание и не более того», - интерпретировал В.Томашевский смысл комментария З.Единского в социальной сети.



«Многим консерваторам это не нравится, когда напоминают, что правительство Кубилюса нарушило Конституцию, а потом еще и стреляли резиновыми пулями. Они думают, что люди об этом забыли ... Поэтому я не вижу никаких проблем в этом высказывании», - добавил он.



В сообщении в Facebook, которое на прошлой неделе вызвало резкую критику в общественном пространстве и позже было удалено, З.Единский написал:



«Лукашенко научился у литовских консерваторов, как подавлять протесты. Единственная разница в том, что в Беларуси полиция защищает Конституцию, а в Литве в 2009 году полиция защищала тех, кто нарушил Конституцию, то есть полиция защищала власть консерваторов, которое в ходе так называемой «ночной реформы» в нарушение Конституции снизило пенсии и зарплаты.



По мнению В.Томашевского, З.Единский уже все объяснил публично, поэтому дальнейшие комментарии на эту тему являются лишь политическими спекуляциями.



«Было его объяснение, сомнения развеяны. Он подчеркнул только один момент и в этом моменте он прав. Все остальные комментарии - просто политические спекуляции», - сказал В.Томашевский.



Считает, что Р.Карбаускис поддался публичному ажиотажу



Председатель ИАПЛ-СХС нашел объяснение и тому, почему лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис в понедельник назвал комментарий З.Единского не делающим чести. По мнению политика, на Р.Карбаускиса просто подействовало общественное мнение.



«Когда возникает определенный ажиотаж в прессе, тогда даже СМИ не понимают, что должна быть свобода слова и мысли… Тогда по-другому и не прокомментируешь», - сказал В.Томашевский и выразил возмущение в связи с тем, что публичные комментарии З.Единского не были поняты как проявление демократии.



«Основная черта и достижение демократии – свобода слова и мысли. К сожалению, некоторые политики этого еще не понимают. Каждый человек обладает свободой слова и мысли. Если мы хотим с этим спорить, то мы не понимаем, что такое вообще демократия», - сказал он.



Подписывать резолюцию никто не звал



Тому, что ИАПЛ-СХС не поставила подпись под проектом резолюции «О положении в Республике Беларусь после фальсифицированных президентских выборов», которую планируется принять во вторник на внеочередной сессии Сейма, В.Томашевский не придал значения. С одной стороны, сказал он, никто не приглашал его подписать резолюцию. С другой стороны, подчеркнул политик, позиция его партии и так ясна – насилие в Беларуси не одобряется.



«Я не слышал, что собирались подписи, никто не звонил», - ответил В.Томашевский на вопрос, почему нет подписи представителя ИАПЛ-СХС под документом.



Хотя политик и утверждал, что одобряет содержание резолюции, он также не скрывал, что все же есть подозрения, что инициаторы резолюции просто хотят больше внимания.



«Но если кто-то хочет больше появляться в СМИ – консерваторы, которые стреляли в своих людей резиновыми пулями, то здесь ничего не сделаешь. Резолюция – это правильное выражение позиции, что все осуждают – это всем очевидно. (…) Я уже осудил использование силы, избиение людей, аресты. Все понимают, что так быть не может», - сказал политик, подчеркивая, что его коллеги по партии должны поддержать резолюцию, если в Сейме будет голосование.



«Когда будет голосование, со стороны наших парламентариев будет поддержка, но сейчас отпуска, и полный зал не соберется. Может, быть половина членов Сейма», - обобщил В.Томашевский.



ELTA напоминает, что в понедельник Л.Линкявичюс заявил журналистам, что высказывание З.Единского в общественном пространстве достойно сожаления.



«Это поведение и взгляд достойны сожаления. Каждый имеет право на собственное мнение, но, как говорится, есть пределы», - сказал Л. Линкявичюс.



В свою очередь Р. Карбаускис заявил, что высказывание политика следует оценивать негативно, и оно не делает чести.



«Конечно, высказывание не делает чести всем нам», - заявил в понедельник журналистам Р. Карбаускис.



Премьер-министр Саулюс Сквернялис также критически оценил комментарий З.Единского. С другой стороны, премьер-министр заявил, что высказывание З.Единского следует рассматривать как индивидуальное заявление члена Сейма. Категории: политика Ключевые слова: Литва, Беларусь, консерватор, Лукашенко, Вальдемар Томашевский — статья прочитана 59 раз Комментарии