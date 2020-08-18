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Литва сняла запрет на въезд в страну из стран ЕС, но тест на COVID-19 - обязателен

Фото из архива "Обзора"




Правительство Литвы в понедельник отменило действовавший запрет на въезд в Литву иностранцев из сильно затронутых коронавирусом стран Евросоюза (ЕС), однако ввела требование иметь с собой отрицательный тест на коронавирус.

"Списки, которые обнародовались: слабо затронутые (вирусом - ред.) государства, сильно затронутые государства, - они практически теряют смысл. Всюду ситуация меняется и чтобы до трех случаев - таких государств как бы и нет, поэтому мы хотим привести в соответствие условия въезда для всех", - сказала на заседании министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Устанавливается, что если (в государстве - ред.) число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у таких иностранцев должен быть сделанный за 72 часа до приезда в Литовскую Республику тест на COVID-19 и отрицательный ответ", - сказала Р. Тамашунене.
Литовцы по возвращении из таких стран должны будут изолироваться, а сделать тест должны будут в течение суток после приезда.

"Условия будут действовать одинаковые, только литовцы по приезде будут делать тесты здесь, а от приезжающих иностранцев мы просим сделать (тесты - ред.) у себя в стране", - сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Для прибывающих по-прежнему будут действовать требования самоизоляции.

Въезд в Литву иностранцам из третьих стран пр-прежнему запрещен, кроме установленных правительством исключений.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, въезд, коронавирус
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добавлена сегодня, 18 августа, 15:30

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