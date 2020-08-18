Литва сняла запрет на въезд в страну из стран ЕС, но тест на COVID-19 - обязателен 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Правительство Литвы в понедельник отменило действовавший запрет на въезд в Литву иностранцев из сильно затронутых коронавирусом стран Евросоюза (ЕС), однако ввела требование иметь с собой отрицательный тест на коронавирус.



"Списки, которые обнародовались: слабо затронутые (вирусом - ред.) государства, сильно затронутые государства, - они практически теряют смысл. Всюду ситуация меняется и чтобы до трех случаев - таких государств как бы и нет, поэтому мы хотим привести в соответствие условия въезда для всех", - сказала на заседании министр внутренних дел Рита Тамашунене.



"Устанавливается, что если (в государстве - ред.) число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у таких иностранцев должен быть сделанный за 72 часа до приезда в Литовскую Республику тест на COVID-19 и отрицательный ответ", - сказала Р. Тамашунене. "Списки, которые обнародовались: слабо затронутые (вирусом - ред.) государства, сильно затронутые государства, - они практически теряют смысл. Всюду ситуация меняется и чтобы до трех случаев - таких государств как бы и нет, поэтому мы хотим привести в соответствие условия въезда для всех", - сказала на заседании министр внутренних дел Рита Тамашунене."Устанавливается, что если (в государстве - ред.) число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у таких иностранцев должен быть сделанный за 72 часа до приезда в Литовскую Республику тест на COVID-19 и отрицательный ответ", - сказала Р. Тамашунене. Литовцы по возвращении из таких стран должны будут изолироваться, а сделать тест должны будут в течение суток после приезда.



"Условия будут действовать одинаковые, только литовцы по приезде будут делать тесты здесь, а от приезжающих иностранцев мы просим сделать (тесты - ред.) у себя в стране", - сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Для прибывающих по-прежнему будут действовать требования самоизоляции.



Въезд в Литву иностранцам из третьих стран пр-прежнему запрещен, кроме установленных правительством исключений. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, въезд, коронавирус — статья прочитана 112 раз Комментарии