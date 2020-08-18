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С середины марта в Литве больше всего увольнений было на производстве и на транспорте
За период объявленного в Литве с середины марта карантина больше всего увольнений было на производственных и транспортных предприятиях, показывают данные Службы занятости (СЗ).
За период с 16 марта СЗ получила 70 уведомлений о намечающихся увольнениях 2920 работников.
"Больше всего работников получило предупреждения в апреле", - сказала BNS глава СЗ Инга Балнаносене.
Больше всего увольнений планировалось на предприятиях в сферах производства, транспорта и складирования, торговли, информации и связи.
Предприятия обрабатывающей промышленности предупредили об увольнении 1146 человек, предприятия транспорта и складирования - 480, торговли и ремонта транспортных средств - 269, информации и связи - 262.
Вчера, 17 августа, Служба занятости сообщила, что после нескольких недель стабильности 17 августа официальный уровень безработицы в Литве достиг 13,3%. По данным Службы занятости, это самый высокий показатель в нынешнем году.
1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тыс. жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.
По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены. Безработица стимулировалась и выплатами по безработице.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в Беларуси
Ключевые слова: Литва, уровень, уровень безработицы, безрабтица
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