С середины марта в Литве больше всего увольнений было на производстве и на транспорте 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







За период объявленного в Литве с середины марта карантина больше всего увольнений было на производственных и транспортных предприятиях, показывают данные Службы занятости (СЗ).



За период с 16 марта СЗ получила 70 уведомлений о намечающихся увольнениях 2920 работников.



"Больше всего работников получило предупреждения в апреле", - сказала BNS глава СЗ Инга Балнаносене.



Больше всего увольнений планировалось на предприятиях в сферах производства, транспорта и складирования, торговли, информации и связи.



Предприятия обрабатывающей промышленности предупредили об увольнении 1146 человек, предприятия транспорта и складирования - 480, торговли и ремонта транспортных средств - 269, информации и связи - 262.



Вчера, 17 августа, Служба занятости сообщила, что после нескольких недель стабильности 17 августа официальный уровень безработицы в Литве достиг 13,3%. По данным Службы занятости, это самый высокий показатель в нынешнем году.



1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тыс. жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.



По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены. Безработица стимулировалась и выплатами по безработице. За период с 16 марта СЗ получила 70 уведомлений о намечающихся увольнениях 2920 работников."Больше всего работников получило предупреждения в апреле", - сказала BNS глава СЗ Инга Балнаносене.Больше всего увольнений планировалось на предприятиях в сферах производства, транспорта и складирования, торговли, информации и связи.Предприятия обрабатывающей промышленности предупредили об увольнении 1146 человек, предприятия транспорта и складирования - 480, торговли и ремонта транспортных средств - 269, информации и связи - 262.Вчера, 17 августа, Служба занятости сообщила, что после нескольких недель стабильности 17 августа официальный уровень безработицы в Литве достиг 13,3%. По данным Службы занятости, это самый высокий показатель в нынешнем году.1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тыс. жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены. Безработица стимулировалась и выплатами по безработице. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в Беларуси Ключевые слова: Литва, уровень, уровень безработицы, безрабтица — статья прочитана 115 раз Комментарии