Шахматы в краю озёр 🔊 Воспроизвести На снимке (слева направо): участники спортивного лагеря из Клайпеды Д.Яблоков, Р.Щекачёв, Г.Пидлужный, а также тренер Д.Вазнонис.







Уже десятый год тренеры по шахматам из Каунаса приглашают молодых шахматистов Литвы в спортивный летний лагерь не только для повышения шахматного мастерства, но и для активных занятий на воздухе, для общего укрепления здоровья.



В этом году такая школа проходила в 20 километрах от Зарасай, города на семи озёрах, издавна называемого Литовской Швейцарией. Школу организовал клуб каунасского сообщества «Каунас», а с ребятами работал тренер Донатас Вазнонис.



День начинался с кросса и зарядки. Потом шли разнообразные занятия по шахматам. Ежедневно проходили блицтурниры с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ. В этом году такая школа проходила в 20 километрах от Зарасай, города на семи озёрах, издавна называемого Литовской Швейцарией. Школу организовал клуб каунасского сообщества «Каунас», а с ребятами работал тренер Донатас Вазнонис.День начинался с кросса и зарядки. Потом шли разнообразные занятия по шахматам. Ежедневно проходили блицтурниры с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ. На несколько дней, чтобы усовершенствовать свою игру, подготовиться к новым встречам, порешать задачи, в «озёрную» школу из Каунаса приезжал даже 78-летний международный мастер Кястутис Каунас. А темой этого года было обучение алгоритму оценки позиции.



Была объёмная дневная работа, и каждый вечер подводились её итоги: три самых активных спортсмена получали заслуженные медали. А по итогам всех недельных усилий определили победителей спортивного лагеря.



Самым активным в лагере признан Глеб Пидлужный из Клайпеды, второй – Каролис Юкшта, на третьем месте – Ева Нида Алексевичюте (оба - из Каунаса).



Было и много призов (сумки, кепки и др.) за разную спортивную деятельность: например, лучший в самом длинном кроссе.



Руководитель школы Д. Вазнонис рассказал корреспонденту «Обзора», что брали в лагерь не всех, а только тех, кто действительно хочет улучшить качество своей игры.



Сам лагерь планировали провести ещё два месяца назад, но из-за коронавируса он прошёл только в августе, и количество мест, соответственно, было ограничено.



- Приехали участники из Каунаса, Клайпеды, Панявежиса и Шяуляй, - поделился тренер, - и разных возрастов. Было два восьмилетних, были и по 18 лет. Ребята старались, а сам лагерь, на мой взгляд, получился очень полезным.



- Уже пятый раз проводим спортивный лагерь здесь – в километре от уютного городка Салакас (Утянский уезд): это красивое место на берегу озера, прекрасный ландшафт, богатая история края. Воспользовались услугами популярного здесь деревенского туризма. А сам город Зарасай – это, к слову, ещё и первая культурная столица Литвы, - дополнил Донатас.



Довольны и участники лагеря. По их коллективному мнению, «всё понравилось, хорошо провели время, много учились, полезно в плане шахмат занимались, было и свободное время, получили много положительных эмоций».



Фото Любови Пидлужной Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: спортивный летний лагерь, «Каунас», Донатас Вазнонис — статья прочитана 159 раз Комментарии