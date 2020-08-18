О великом режиссере Римасе Туминасе на фестивале «Перекрёсток/Sankryža» в Друскининкай 🔊 Воспроизвести Римас Туминас. Фото Марины Луценко, "Обзор"







Имя одного из величайших театральных режиссеров мира Римаса Туминаса сегодня, пожалуй, известно всем истинным любителям театра. На его спектакли съезжаются зрители из разных городов и разных стран, «стреляют» билеты у входа и даже не очень обращают внимание на их цены.



В 1990 году он основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса, где и сегодня трудно попасть на поставленные им спектакли.



В 2007 году Римас Туминас принял предложение Федерального агентства по культуре и кинематографии стать художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова, благодаря чему, этот театр стал лучшим в России и одним из лучших в мире. Конечно, необыкновенно приятно и важно для Литвы, что на всех афишах театра им. Е.Вахтангова напротив фамилии Туминаса указана Литва, страна чьим гражданином он является, и которую безмерно любит. В 1990 году он основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса, где и сегодня трудно попасть на поставленные им спектакли.В 2007 году Римас Туминас принял предложение Федерального агентства по культуре и кинематографии стать художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова, благодаря чему, этот театр стал лучшим в России и одним из лучших в мире. Конечно, необыкновенно приятно и важно для Литвы, что на всех афишах театра им. Е.Вахтангова напротив фамилии Туминаса указана Литва, страна чьим гражданином он является, и которую безмерно любит.











В этом году с 5 по 15 августа в шестой раз прошел международный театральный фестиваль «Перекресток»/Sankryža, на котором 10 августа на огромном экране в центре города были показаны четыре телепередачи о Римасе Туминасе, созданные Наталией Ю: «Маскарад», «Малый театр», «Театр им. Е.Вахтангова» и «Евгений Онегин».



"Обзор" неоднократно писал о выдающемся литовском режиссёре, в том числе и тогда, когда он с Театром Евг.Вахтангова привозил в Вильнюса спектакль



Напомним, что Римас Туминас отмечен:



Национальной премией Литвы по культуре и искусству;



Государственная премией Российской Федерации в области просветительской деятельности;



Международной премией Станиславского;



Неоднократно премией «Золотая маска» лучшему театральному режиссёру;



Премией «Живой театр».



Римас Туминас - трёхкратный лауреат Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль», а так же Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший режиссёр»











Римас Туминас награжден:



Командорским крестом Ордена Великого князя Литовского Гядиминаса;



Кавалерским крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша;



Орденом Дружбы — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом;



Орденом Почёта — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.







От всей души желаем Римасу Туминасу крепкого здоровья, и еще долгие годы радовать мир своими потрясающими спектаклями.



Видеоматериалы из архива Наталии Ю











С 2012 года в Друскининкай проходил международный театральный фестиваль Римаса Туминаса „Vasara“ («Лето»). К сожалению, из-за состояния здоровья режиссёра и организатора временно этот фестиваль не проходит, но Мария Танана стала невольным продолжателем его идей, организовав Международный театральный фестиваль „Sankryža‘‘ («Перекресток»).В этом году с 5 по 15 августа в шестой раз прошел международный театральный фестиваль «Перекресток»/Sankryža, на котором 10 августа на огромном экране в центре города были показаны четыре телепередачи о Римасе Туминасе, созданные Наталией Ю: «Маскарад», «Малый театр», «Театр им. Е.Вахтангова» и «Евгений Онегин»."Обзор" неоднократно писал о выдающемся литовском режиссёре, в том числе и тогда, когда он с Театром Евг.Вахтангова привозил в Вильнюса спектакль "Царь Эдип". Напомним, чтоНациональной премией Литвы по культуре и искусству;Государственная премией Российской Федерации в области просветительской деятельности;Международной премией Станиславского;Неоднократно премией «Золотая маска» лучшему театральному режиссёру;Премией «Живой театр».Римас Туминас - трёхкратный лауреат Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль», а так же Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший режиссёр»Командорским крестом Ордена Великого князя Литовского Гядиминаса;Кавалерским крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша;Орденом Дружбы — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом;Орденом Почёта — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.От всей души желаем Римасу Туминасу крепкого здоровья, и еще долгие годы радовать мир своими потрясающими спектаклями. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль, Римас Туминас, Друскининкай, «Перекрёсток/Sankryža» — статья прочитана 128 раз Комментарии