О великом режиссере Римасе Туминасе на фестивале «Перекрёсток/Sankryža» в Друскининкай

Имя одного из величайших театральных режиссеров мира Римаса Туминаса сегодня, пожалуй, известно всем истинным любителям театра. На его спектакли съезжаются зрители из разных городов и разных стран, «стреляют» билеты у входа и даже не очень обращают внимание на их цены.
В 1990 году он основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса, где и сегодня трудно попасть на поставленные им спектакли.
В 2007 году Римас Туминас принял предложение Федерального агентства по культуре и кинематографии стать художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова, благодаря чему, этот театр стал лучшим в России и одним из лучших в мире. Конечно, необыкновенно приятно и важно для Литвы, что на всех афишах театра им. Е.Вахтангова напротив фамилии Туминаса указана Литва, страна чьим гражданином он является, и которую безмерно любит.
С 2012 года в Друскининкай проходил международный театральный фестиваль Римаса Туминаса „Vasara“ («Лето»). К сожалению, из-за состояния здоровья режиссёра и организатора временно этот фестиваль не проходит, но Мария Танана стала невольным продолжателем его идей, организовав Международный театральный фестиваль „Sankryža‘‘ («Перекресток»).
В этом году с 5 по 15 августа в шестой раз прошел международный театральный фестиваль «Перекресток»/Sankryža, на котором 10 августа на огромном экране в центре города были показаны четыре телепередачи о Римасе Туминасе, созданные Наталией Ю: «Маскарад», «Малый театр», «Театр им. Е.Вахтангова» и «Евгений Онегин».
"Обзор" неоднократно писал о выдающемся литовском режиссёре, в том числе и тогда, когда он с Театром Евг.Вахтангова привозил в Вильнюса спектакль "Царь Эдип".
Напомним, что Римас Туминас отмечен:
Национальной премией Литвы по культуре и искусству;
Государственная премией Российской Федерации в области просветительской деятельности;
Международной премией Станиславского;
Неоднократно премией «Золотая маска» лучшему театральному режиссёру;
Премией «Живой театр».
Римас Туминас - трёхкратный лауреат Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль», а так же Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший режиссёр»
Римас Туминас награжден:
Командорским крестом Ордена Великого князя Литовского Гядиминаса;
Кавалерским крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша;
Орденом Дружбы — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом;
Орденом Почёта — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
От всей души желаем Римасу Туминасу крепкого здоровья, и еще долгие годы радовать мир своими потрясающими спектаклями.
Видеоматериалы из архива Наталии Ю
В этом году с 5 по 15 августа в шестой раз прошел международный театральный фестиваль «Перекресток»/Sankryža, на котором 10 августа на огромном экране в центре города были показаны четыре телепередачи о Римасе Туминасе, созданные Наталией Ю: «Маскарад», «Малый театр», «Театр им. Е.Вахтангова» и «Евгений Онегин».
"Обзор" неоднократно писал о выдающемся литовском режиссёре, в том числе и тогда, когда он с Театром Евг.Вахтангова привозил в Вильнюса спектакль "Царь Эдип".
Напомним, что Римас Туминас отмечен:
Национальной премией Литвы по культуре и искусству;
Государственная премией Российской Федерации в области просветительской деятельности;
Международной премией Станиславского;
Неоднократно премией «Золотая маска» лучшему театральному режиссёру;
Премией «Живой театр».
Римас Туминас - трёхкратный лауреат Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль», а так же Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший режиссёр»
Римас Туминас награжден:
Командорским крестом Ордена Великого князя Литовского Гядиминаса;
Кавалерским крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша;
Орденом Дружбы — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом;
Орденом Почёта — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
От всей души желаем Римасу Туминасу крепкого здоровья, и еще долгие годы радовать мир своими потрясающими спектаклями.
Видеоматериалы из архива Наталии Ю