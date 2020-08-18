В Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса 🔊 Воспроизвести







За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 2474, сообщило Министерство здравоохранения Литвы во вторник, 18 августа.



В данный момент коронавирусом больны 647 человек, 1733 человека выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



В изоляции находится 2973 человека.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.



За минувшие сутки проверено 4188 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 584 тыс. 641.



В данный момент коронавирусом больны 647 человек, 1733 человека выздоровели.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.В изоляции находится 2973 человека.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.За минувшие сутки проверено 4188 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 584 тыс. 641. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус — статья прочитана 142 раза Комментарии