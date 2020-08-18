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В Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 2474, сообщило Министерство здравоохранения Литвы во вторник, 18 августа.
В данный момент коронавирусом больны 647 человек, 1733 человека выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находится 2973 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.
За минувшие сутки проверено 4188 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 584 тыс. 641.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, коронавирус
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