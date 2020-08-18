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Президент Литвы за такие санкции для Минска, которые не навредят Вильнюсу

Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"




Санкции Евросоюза (ЕС) для Беларуси должны быть в большей мере ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

"Если мы говорим о санкциях, то (...) имеет смысл говорить о санкциях в масштабе ЕС. О целевых санкциях, которые следует применять не столько к экономике вообще, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями (...) Для определенных властных чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода", - сказал президент в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, на предстоящей в среду встрече Европейского совета намечается обсудить ситуацию в Беларуси, а вопрос санкций будет "одной из составных частей дискуссии" .
Г. Науседа подчеркнул, что если принять общие санкции ЕС не удастся, то отдельные страны сообщества могут ввести национальные санкции.

"Одно очевидно - если ЕС вводит санкции, то для этих лиц ЕС закрывается как таковой, если их вводят отдельные государства, то складывается странная ситуация, когда лица могут въехать в одно государство, но не могут въехать в другое. Эффективность санкций выше в масштабе ЕС", - сказал глава Литовского государства.

В частности, Г. Науседа подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель во вторник во время разговора с президентом России Владимиром Путиным передаст ему и весть от Литвы, сообщает BNS.

"Главное, что сейчас нужно, что никоим образом не должно быть вмешательства во внутренние дела Беларуси - будь то со стороны Запада, или со стороны Востока. Это оправдать нельзя. Думаю, что само общество найдет все ответы", - сказал он.

Как при этом нужно относиться к тому, что Запад, и Литва в том числе, выступает на стороне исключительно одной из сторон, к тому, что в странах ЕС раздаются призывы к работающим в Минске дипломатам встать в ряды манифестантов, в информации BNS не уточняется.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Беларусь, санкции, евросоюз, ЕС, Науседа
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добавлена сегодня, 18 августа, 13:00

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