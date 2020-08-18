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Консерваторы Литвы предлагают санкции для 39 представителей режима Белоруссии

Фото Владимира Клоповского, "Обзор"




Оппозиционные литовские консерваторы предлагают ввести санкции для 39 представителей белорусского режима, в том числе - для президента Александра Лукашенко, его сыновей Виктора и Дмитрия, премьера Романа Головченко, сотрудников избирательных комиссий, руководителей силовых структур.

Фракция партии Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) во вторник сообщила, что обратилась к премьеру Саулюсу Сквернялису, министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу, министру внутренних дел Рите Тамашунене с призывом незамедлительно объявить о национальных санкциях на основоании так называемого "закона Магнитского и дополнить предложенными ими фамилиями "черный список".
Консерваторы сообщают, что список составлен совместно с представителями белорусского гражданского общества, а лица, которых предлагается в него внести, ответственный за насилие против мирных жителей и фальсификацию итогов выборов.

Помимо прочих, санкции предлагается применить в отношении председателя Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова, главы Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, начальника Минского подразделения Специальной полиции Дмитрия Балабы, главы администрации президента Игоря Сергеенко, а также в отношении министров внутренних дел, юстиции, здравоохранения, информации, обороны, председателя Конституционного суда, генпрокурора, председателя Верховного суда и пр.

Согласно так называемому "закону Магнитского" Литва может запретить въезд в страну иностранцам, замешанным в коррупции в крупном размере, отмывании денег или нарушении прав человека. В настоящее время в этом списке значатся десятки граждан России, а также должностные лица Саудовской Аравии, связанные с убийством Джамаля Хашогги.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: санкции, Александр Лукашенко
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добавлена сегодня, 18 августа, 12:30

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