В литовском списке поражённых вирусом стран – Ирландия, Дания, Греция, Великобритания, Непал 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Со вторника по возвращении в Литву из Ирландии, Дании, Греции, Соединенного Королевства и Непала будет обязательна двухнедельная самоизоляция - эти страны включены в список пораженных коронавирусом стран, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.



Эти страны оказались в списке из-за ухудшения в них эпидемиологической ситуации.



В распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги указано, что в Дании заболеваемость за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.



В Ирландии, Греции, Соединенном Королевстве и Непале заболеваемость колеблется между 16 и 25 случаями на 100 тыс. жителей.



Если в государстве число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у прибывающих оттуда иностранцев должен быть сделан за 72 часа до приезда в Литву тест на COVID-19 и иметься отрицательный ответ. Эти страны оказались в списке из-за ухудшения в них эпидемиологической ситуации.В распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги указано, что в Дании заболеваемость за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.В Ирландии, Греции, Соединенном Королевстве и Непале заболеваемость колеблется между 16 и 25 случаями на 100 тыс. жителей.Если в государстве число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у прибывающих оттуда иностранцев должен быть сделан за 72 часа до приезда в Литву тест на COVID-19 и иметься отрицательный ответ.



Для всех лиц, прибывающих авиационным или морским транспортом, обязательно предоставление регистрации специалистам Национального центра общественного здоровья или заполнение анкеты, а прибывающие наземным транспортом обязаны в течение 12 часов после приезда в Литву зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья.



Пораженными странами считаются такие, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, в числе таких стран сейчас - Австрия, Хорватия, Польша, Турция.



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Министр: острова не отделены от стран из списка, т. к. не договорились с соседями



Острова Греции не отделены от стран из списка пораженных коронавирусом стран, так как об этом не удалось договориться с другими странами Балтии, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Он сказал радио LRT во вторник, что мнения стран Балтии "об этом сильно отличаются".



Со вторника по возвращении из Ирландии, Дании, Греции, Соединенного Королевства и Непала будет обязательна двухнедельная самоизоляция - эти страны включены в список пораженных коронавирусом стран.



Эти страны оказались в списке из-за ухудшения в них эпидемиологической ситуации.



В распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги указано, что в Дании заболеваемость за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.



В Ирландии, Греции, Соединенном Королевстве и Непале заболеваемость колеблется между 16 и 25 случаями на 100 тыс. жителей.



Если в государстве число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у прибывающих оттуда иностранцев должен быть сделан за 72 часа до приезда в Литву тест на COVID-19 и иметься отрицательный ответ.



Такое же требование действует и в отношении литовцев, но если они не сделали тест в стране, откуда приезжают, то они обязаны по прибытии в Литву в течение 24 часов зарегистрироваться для проведения теста.



Для всех лиц, прибывающих авиационным или морским транспортом, обязательно предоставление регистрации специалистам Национального центра общественного здоровья или заполнение анкеты, а прибывающие наземным транспортом обязаны в течение 12 часов после приезда в Литву зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья.



Пораженными странами считаются такие, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, в числе таких стран сейчас - Австрия, Хорватия, Польша, Турция. Такое же требование действует и в отношении литовцев, но если они не сделали тест в стране, откуда приезжают, то они обязаны по прибытии в Литву в течение 24 часов зарегистрироваться для проведения теста.Для всех лиц, прибывающих авиационным или морским транспортом, обязательно предоставление регистрации специалистам Национального центра общественного здоровья или заполнение анкеты, а прибывающие наземным транспортом обязаны в течение 12 часов после приезда в Литву зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья.Пораженными странами считаются такие, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, в числе таких стран сейчас - Австрия, Хорватия, Польша, Турция.* * *Острова Греции не отделены от стран из списка пораженных коронавирусом стран, так как об этом не удалось договориться с другими странами Балтии, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Он сказал радио LRT во вторник, что мнения стран Балтии "об этом сильно отличаются".Со вторника по возвращении из Ирландии, Дании, Греции, Соединенного Королевства и Непала будет обязательна двухнедельная самоизоляция - эти страны включены в список пораженных коронавирусом стран.Эти страны оказались в списке из-за ухудшения в них эпидемиологической ситуации.В распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги указано, что в Дании заболеваемость за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.В Ирландии, Греции, Соединенном Королевстве и Непале заболеваемость колеблется между 16 и 25 случаями на 100 тыс. жителей.Если в государстве число заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то у прибывающих оттуда иностранцев должен быть сделан за 72 часа до приезда в Литву тест на COVID-19 и иметься отрицательный ответ.Такое же требование действует и в отношении литовцев, но если они не сделали тест в стране, откуда приезжают, то они обязаны по прибытии в Литву в течение 24 часов зарегистрироваться для проведения теста.Для всех лиц, прибывающих авиационным или морским транспортом, обязательно предоставление регистрации специалистам Национального центра общественного здоровья или заполнение анкеты, а прибывающие наземным транспортом обязаны в течение 12 часов после приезда в Литву зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья.Пораженными странами считаются такие, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, в числе таких стран сейчас - Австрия, Хорватия, Польша, Турция. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, въезд, коронавирус — статья прочитана 158 раз Комментарии