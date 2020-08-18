В Вильнюсе обсудят худший сценарий аварии на БелАЭС 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Комиссия правительства Литвы по экстремальным ситуациям во вторник обсудит худший сценарий вероятной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).



Об этом BNS информировала пресс-атташе министра внутренних дел, председателя комиссии Рита Тамашунене Божена Заборовска-Зданович.



По ее словам, в заседании комиссии также примут участие представители Агентства по защите окружающей среды и Центра радиационной безопасности.



Комиссия обсудит указанные администрациями самоуправлений потребности с целью надлежащей подготовки к вероятной аварии на БелАЭС.



Беларусь сообщает, что первый реактор БелАЭС планируется подключить к энергосистеме страны в четвертом квартале этого года, а на полную мощность он должен заработать в феврале 2021 года. Комиссия правительства Литвы по экстремальным ситуациям во вторник обсудит худший сценарий вероятной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).Об этом BNS информировала пресс-атташе министра внутренних дел, председателя комиссии Рита Тамашунене Божена Заборовска-Зданович.По ее словам, в заседании комиссии также примут участие представители Агентства по защите окружающей среды и Центра радиационной безопасности.Комиссия обсудит указанные администрациями самоуправлений потребности с целью надлежащей подготовки к вероятной аварии на БелАЭС.Беларусь сообщает, что первый реактор БелАЭС планируется подключить к энергосистеме страны в четвертом квартале этого года, а на полную мощность он должен заработать в феврале 2021 года. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: авария, Белорусская АЭС, Островец, БелАЭС — статья прочитана 186 раз Комментарии