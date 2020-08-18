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В Вильнюсе обсудят худший сценарий аварии на БелАЭС

Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов




Комиссия правительства Литвы по экстремальным ситуациям во вторник обсудит худший сценарий вероятной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).

Об этом BNS информировала пресс-атташе министра внутренних дел, председателя комиссии Рита Тамашунене Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, в заседании комиссии также примут участие представители Агентства по защите окружающей среды и Центра радиационной безопасности.

Комиссия обсудит указанные администрациями самоуправлений потребности с целью надлежащей подготовки к вероятной аварии на БелАЭС.

Беларусь сообщает, что первый реактор БелАЭС планируется подключить к энергосистеме страны в четвертом квартале этого года, а на полную мощность он должен заработать в феврале 2021 года.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: авария, Белорусская АЭС, Островец, БелАЭС
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добавлена сегодня, 18 августа, 11:35

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