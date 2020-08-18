А. Меркель поблагодарила Литву за оказанную С. Тихановской помощь – офис президента Литвы 🔊 Воспроизвести Фото: lrp.lt







Во время беседы с литовским президентом Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила Литву за помощь, оказанную кандидату белорусской оппозиции на выборах президента Светлане Тихановской, сообщил в понедельник офис президента Литвы.



"В ходе беседы федеральный канцлер выразила благодарность Литве за помощь, оказанную Светлане Тихановской, и поинтересовалась ее состоянием и планами на будущее", - сообщает офис президента Литвы.



Г. Науседа и А. Меркель в ходе телефонного разговора обсудили запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Беларуси.



"Во время заседания состоится обмен мнениями и оценками событий в Беларуси, а также будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях", - говорится в сообщении президентского офиса.



Как сообщается, А. Меркель проинформировала Г. Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным.



"В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.



Руководители государств также обсудили возможную помощь в укреплении белорусского гражданского общества, пишет BNS.



Насколько крепким стало гражданское общество - как пример - на Украине, в сообщении не уточняется. "В ходе беседы федеральный канцлер выразила благодарность Литве за помощь, оказанную Светлане Тихановской, и поинтересовалась ее состоянием и планами на будущее", - сообщает офис президента Литвы.Г. Науседа и А. Меркель в ходе телефонного разговора обсудили запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Беларуси."Во время заседания состоится обмен мнениями и оценками событий в Беларуси, а также будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях", - говорится в сообщении президентского офиса.Как сообщается, А. Меркель проинформировала Г. Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным."В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.Руководители государств также обсудили возможную помощь в укреплении белорусского гражданского общества, пишет BNS.Насколько крепким стало гражданское общество - как пример - на Украине, в сообщении не уточняется. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, Ангела Меркель, Лукашенко, Гитанас Науседа, канцлер Германии — статья прочитана 199 раз Комментарии