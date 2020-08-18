|
А. Меркель поблагодарила Литву за оказанную С. Тихановской помощь – офис президента Литвы
Во время беседы с литовским президентом Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила Литву за помощь, оказанную кандидату белорусской оппозиции на выборах президента Светлане Тихановской, сообщил в понедельник офис президента Литвы.
"В ходе беседы федеральный канцлер выразила благодарность Литве за помощь, оказанную Светлане Тихановской, и поинтересовалась ее состоянием и планами на будущее", - сообщает офис президента Литвы.
Г. Науседа и А. Меркель в ходе телефонного разговора обсудили запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Беларуси.
"Во время заседания состоится обмен мнениями и оценками событий в Беларуси, а также будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях", - говорится в сообщении президентского офиса.
Как сообщается, А. Меркель проинформировала Г. Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Руководители государств также обсудили возможную помощь в укреплении белорусского гражданского общества, пишет BNS.
Насколько крепким стало гражданское общество - как пример - на Украине, в сообщении не уточняется.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Беларусь, Ангела Меркель, Лукашенко, Гитанас Науседа, канцлер Германии
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|