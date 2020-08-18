Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов 🔊 Воспроизвести Фото: www.belta.by







Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах.



По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах. К этой идее глава государства отнесся скептически.



"Что будет следующим ее шагом? Они же сказали — выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж Тихановской, против него возбуждены несколько уголовных дел. — Прим. ред.) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов", — сказал он.



Лукашенко также выразил уверенность, что после этого никто не будет освобождать бывшего кандидата Виктора Бабарико, поскольку тот уже потом им будет мешать". Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах.По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах. К этой идее глава государства отнесся скептически."Что будет следующим ее шагом? Они же сказали — выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж Тихановской, против него возбуждены несколько уголовных дел. — Прим. ред.) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов", — сказал он.Лукашенко также выразил уверенность, что после этого никто не будет освобождать бывшего кандидата Виктора Бабарико, поскольку тот уже потом им будет мешать".



Ранее сегодня глава государства также допустил, что в Белоруссии могут снова провести президентские выборы после принятия новой Конституции. По его словам, работа над Основным законом уже идет. Лукашенко отметил, что ему предлагали два варианта, от которых он отказался, так как они мало отличаются от нынешнего.



Президент добавил, что готов отказаться от части своих полномочий, "но не под давлением и не через улицу". В последующем соратница Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении пересчитать голоса, сообщает РИА Новости. Ранее сегодня глава государства также допустил, что в Белоруссии могут снова провести президентские выборы после принятия новой Конституции. По его словам, работа над Основным законом уже идет. Лукашенко отметил, что ему предлагали два варианта, от которых он отказался, так как они мало отличаются от нынешнего.Президент добавил, что готов отказаться от части своих полномочий, "но не под давлением и не через улицу". РИА Новости Категории: в Беларуси Ключевые слова: выборы, Лукашенко, пересчет — статья прочитана 203 раза Комментарии