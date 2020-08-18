Угрозы услышаны: правительство Украины запретило хасидам посещать Умань 🔊 Воспроизвести







Правительство Украины запретило паломникам-хасидам посещать страну, в частности город Умань в Черкасской области, в этом году.



Соответствующее решение 17 августа поддержала государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент



Поясняя принятое решение, глава МВД Украины Арсен Аваков напомнил, что последние недели фиксируется рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.



«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», — заявил министр.



ИА REGNUM напоминает, что в Умани похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман. В сентябре на празднование иудейского Нового года в город приезжают 20−30 тыс. хасидов.



После продолжительных дискуссий правительство Украины в этом году



Ранее Соответствующее решение 17 августа поддержала государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM. Поясняя принятое решение, глава МВД Украины Арсен Аваков напомнил, что последние недели фиксируется рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», — заявил министр.ИА REGNUM напоминает, что в Умани похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман. В сентябре на празднование иудейского Нового года в город приезжают 20−30 тыс. хасидов.После продолжительных дискуссий правительство Украины в этом году разрешило въезд 5−10 тыс. хасидов , но местные власти категорически не согласились с такой позицией Киева.Ранее мэр Умани заявил , что готов на самые радикальные меры, чтобы не допустить такого варианта развития событий. ИА “Regnum” Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, Умань, хасиды — статья прочитана 192 раза Комментарии