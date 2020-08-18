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Угрозы услышаны: правительство Украины запретило хасидам посещать Умань
Правительство Украины запретило паломникам-хасидам посещать страну, в частности город Умань в Черкасской области, в этом году.
Соответствующее решение 17 августа поддержала государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM.
Поясняя принятое решение, глава МВД Украины Арсен Аваков напомнил, что последние недели фиксируется рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.
«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», — заявил министр.
ИА REGNUM напоминает, что в Умани похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман. В сентябре на празднование иудейского Нового года в город приезжают 20−30 тыс. хасидов.
После продолжительных дискуссий правительство Украины в этом году разрешило въезд 5−10 тыс. хасидов, но местные власти категорически не согласились с такой позицией Киева.
Ранее мэр Умани заявил, что готов на самые радикальные меры, чтобы не допустить такого варианта развития событий.
Категории: в Европе
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