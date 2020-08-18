Премьер Литвы плохих сигналов от литовских предприятий в Беларуси ещё не получал 🔊 Воспроизвести Фото: lrv.lt







После того, как работники крупных белорусских предприятий начали забастовки против президента Беларуси Александра Лукашенко, литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что от действующих в соседней стране предприятий литовского капитала плохих сигналов пока не поступало.



Несмотря на это, говоря об экономическом влиянии протестов, глава правительство признал, что ситуация вселяет обеспокоенность.



"Пока конкретных сигналов нет, однако любое потрясение в соседнем государстве, что касается экономики, может оказывать влияние. Это (Беларусь - BNS) - довольно важный экономический партнер", - сказал журналистам в понедельник С. Сквернялис.



"Если говорить о Литовских железных дорогах (Lietuvos gelezinkeliai), Клайпедском морском порте, то пока сигналов от этих предприятий не поступало, но мы наблюдаем за ситуацией, и она вселяет обеспокоенность", - добавил он. Несмотря на это, говоря об экономическом влиянии протестов, глава правительство признал, что ситуация вселяет обеспокоенность."Пока конкретных сигналов нет, однако любое потрясение в соседнем государстве, что касается экономики, может оказывать влияние. Это (Беларусь - BNS) - довольно важный экономический партнер", - сказал журналистам в понедельник С. Сквернялис."Если говорить о Литовских железных дорогах (Lietuvos gelezinkeliai), Клайпедском морском порте, то пока сигналов от этих предприятий не поступало, но мы наблюдаем за ситуацией, и она вселяет обеспокоенность", - добавил он. В понедельник стало известно, что к забастовкам против режима А. Лукашенко присоединяется и предприятие по производству калийных удобрений "Беларуськалий", экспортирующее продукцию через контролируемую Игорем Удовицкам и самим "Беларуськалием" компанию Клайпедского порта Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов).



Ее удобрения возят через Литву Литовские железные дороги.



Они возят в Клайпеду и продукцию белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которую грузит на суда компания Klaipedos nafta.



Посольство Литвы в Минске указало BNS, что в стране действует около 600 предприятий литовского капитала. В их числе - контролирующий крупные заводы концерн SBA и одна из крупнейших в странах Балтии групп деревообрабатывающих и мебельных предприятий Vakaru medienos grupe. Есть в Беларуси предприятия и у компаний Kauno grudai, Eugesta, Audimas и другие.



Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал BNS, что предприятий литовского капитала, которые инвестировали в Беларуси более 5-10 млн евро, около 20, сообщает агентство BNS.



В информации BNS не уточняется, как премьер Литвы относится к тому, что руководство Литвы (а значит, и и сам премьер) однозначно поддерживает движение оппозиционных масс в соседней стране, и как эта поддержка, в конце концов, отразится на экономике Литвы. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: премьер, Александр Лукашенко, Lietuvos gelezinkeliai, Саулюс Сквернялис, президент Беларуси — статья прочитана 205 раз Комментарии