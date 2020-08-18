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В Литве достигнут рекордно высокий уровень безработицы

Фото из архива "Обзора"




После нескольких недель стабильности официальный уровень безработицы в Литве 17 августа достиг 13,3%. По данным Службы занятости, это самый высокий показатель в нынешнем году.

1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тысячи жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.

По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены.

Безработица стимулировалась и выплатами по безработице.

Последний фактор, упомянутый в информации BNS, подталкивает к мысли, что, если бы литовские власти не так сильно помогали безработным, то и уровень безработицы в стране был бы ниже.

Или же последнюю фразу надо понимать как-то иначе?
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, безработица, уровень безработицы
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добавлена сегодня, 18 августа, 08:30

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