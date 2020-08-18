В Литве достигнут рекордно высокий уровень безработицы 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







После нескольких недель стабильности официальный уровень безработицы в Литве 17 августа достиг 13,3%. По данным Службы занятости, это самый высокий показатель в нынешнем году.



1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тысячи жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.



По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены.



Безработица стимулировалась и выплатами по безработице.



Последний фактор, упомянутый в информации BNS, подталкивает к мысли, что, если бы литовские власти не так сильно помогали безработным, то и уровень безработицы в стране был бы ниже.



Или же последнюю фразу надо понимать как-то иначе? 1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тысячи жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены.Безработица стимулировалась и выплатами по безработице.Последний фактор, упомянутый в информации BNS, подталкивает к мысли, что, если бы литовские власти не так сильно помогали безработным, то и уровень безработицы в стране был бы ниже.Или же последнюю фразу надо понимать как-то иначе? Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, безработица, уровень безработицы — статья прочитана 211 раз Комментарии