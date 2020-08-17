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Ужесточена проверка погрузок аммиачных удобрений в Клайпедском порту

Фото из архива "Обзора"




Клайпедский порт ужесточает проверки погрузок аммиачных удобрений. Клайпедская погрузочная компания Bega, которая осуществляет погрузки удобрений на суда и выгрузку с судов, говорит, что в понедельник еще до прибытия судов проверила все звенья цепи, чтобы погрузки были безопасными.

По словам руководителя порта Альгиса Латакаса, контроль за опасными грузами в порту осуществляется постоянно, однако дополнительно указано проверять разгрузку, погрузку, перевозку и временное хранение нитрата аммония.

"В порту обеспечиваются и должны обеспечиваться надлежащие надзор и контроль за такими грузами. Еще раз хочу подчеркнуть, что опасные грузы, такие, как удобрения нитрата аммония, в порту не складируются, а лишь временно хранятся", - сказал для пресс-релиза А. Латакас.
Правила Клайпедского порта запрещают складировать здесь опасные грузы. Они могут ввозиться в порт с целью дальнейшей транспортировки и храниться столько, сколько нужно для их отгрузки. В прошлом году порт отгрузил в общей сложности около 0,5 млн тонн удобрений нитрата аммония. Погрузками и временным хранением таких грузов в порту занимаются пять предприятий.

После того, как в начале августа в порту Бейрута (Ливан) произошел мощный взрыв, вызванный хранившимся там нитратом аммония (аммиачной селитрой), общество и некоторые политики в Литве стали поднимать вопрос о веществах, которые грузятся и складируются в Клайпедском порту.
BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпедский порт, проверка, Погрузка, аммиачные удобрения
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добавлена сегодня, 17 августа, 19:30

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