Забастовки на белорусских предприятиях вызывают беспокойство в Клайпедском порту 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







В связи с тем, что в Беларуси к протестам против президента Александра Лукашенко присоединяется все больше государственных предприятий, ситуация начинает вызывать серьезное беспокойство в Клайпедском порту - там опасаются потерять на какое-то время предназначенные для экспорта белорусские продукты, составляющие почти треть грузооборота порта. Одна из крупнейших погрузочных компаний порта уже в ближайшее время может временно остановить работу.



"Нас ситуация очень беспокоит. Какое это на самом деле может иметь влияние, мы сказать не можем, можем только сказать, что это может повлиять и повлияет - если остановится экспорт", - сказал BNS директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас. "Нас ситуация очень беспокоит. Какое это на самом деле может иметь влияние, мы сказать не можем, можем только сказать, что это может повлиять и повлияет - если остановится экспорт", - сказал BNS директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас. В понедельник к забастовкам против режима А. Лукашенко присоединилось и предприятие по производству калийных удобрений "Беларуськалий", экспортирующее продукцию через контролируемую Игорем Удовицким и самим "Беларуськалием" компанию Клайпедского порта Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов). Удобрения "Беларуськалия" составляют около 98% всего оборота BKT.



Глава предприятия Видмантас Дамбраускас сказал BNS, что пока не хочет подробно комментировать ситуацию, однако признал, что в случае остановки "Беларуськалия" вскоре может остановиться и BKT. По его словам, если "Беларуськалий" остановится, то работы у BKT будет на "два, три дня".



Между тем Томас Дигайтис, представитель Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), которые возят нефтепродукты через Литву в Беларусь, сказал, что изменений в перевозках белорусских грузов пока нет.



Глава осуществляющей погрузки продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов компании Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис тоже говорит, что ситуация в Беларуси беспокоит, хотя доля белорусских грузов в структуре погрузок компании не является превалирующей.



"Что беспокоит, это естественно - это один из наших клиентов. В целом он составляет не превалирующую часть, но потеря любого из клиентов или сокращение потоков (...) влияет на наши результаты", - сказал BNS Д. Шилянскис.



Д. Шилянскис не назвал, сколько нефтепродуктов с белорусских заводов в первом полугодии отрузил терминал, однако сказал, что вместе с сырьем эти погрузки больше, чем в прошлом году.



Клайпедский порт указал BNS, что в прошлом году порт обслужил 14,1 млн тонн белорусских грузов - 30,5% общих погрузок (46,3 млн тонн). Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: Клайпедский порт, Беларусь, забастовки — статья прочитана 101 раз Комментарии