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Литва на прошлой неделе выработала половину необходимой ей электроэнергии
Литва на прошлой неделе выработала половину необходимой ей электроэнергии, а средняя оптовая цена на электроэнергию почти не повысилась, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.
В период 10-16 августа на электроэнергетической бирже Nord Pool цена на электроэнергию в ценовой зоне Литвы была на 1% выше, чем неделю назад, и составляла 40,7 евро за мегаватт-час. Такая же цена была и в Латвии, в Эстонии она повысилась на 3,6 % до 37,6 евро за мегаватт-час.
Глава Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс говорит, что рост цены был обусловлен дальнейшем снижением в регионе Балтийского моря объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях. Они на прошлой неделе были самыми низкими за период с начала года.
Объемы выработки электричество в Литве за неделю выросли на 6% до 112 гигаватт-часов. Более половины этой электроэнергии (62%) было выработано на теплоэлектростанциях. Гидроэлектростанции дали 18% выработки, ветровые установки - 4%, другие электростанции - еще 16%.
Потребление электроэнергии в Литве за неделю выросло на 2% до 226 гигаватт-часов.
Категории: в странах Балтии, экономика
Ключевые слова: Литва, электроэнергия
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