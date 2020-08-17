Литва на прошлой неделе выработала половину необходимой ей электроэнергии 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Литва на прошлой неделе выработала половину необходимой ей электроэнергии, а средняя оптовая цена на электроэнергию почти не повысилась, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.



В период 10-16 августа на электроэнергетической бирже Nord Pool цена на электроэнергию в ценовой зоне Литвы была на 1% выше, чем неделю назад, и составляла 40,7 евро за мегаватт-час. Такая же цена была и в Латвии, в Эстонии она повысилась на 3,6 % до 37,6 евро за мегаватт-час.



Глава Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс говорит, что рост цены был обусловлен дальнейшем снижением в регионе Балтийского моря объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях. Они на прошлой неделе были самыми низкими за период с начала года.



Объемы выработки электричество в Литве за неделю выросли на 6% до 112 гигаватт-часов. Более половины этой электроэнергии (62%) было выработано на теплоэлектростанциях. Гидроэлектростанции дали 18% выработки, ветровые установки - 4%, другие электростанции - еще 16%.



Потребление электроэнергии в Литве за неделю выросло на 2% до 226 гигаватт-часов. В период 10-16 августа на электроэнергетической бирже Nord Pool цена на электроэнергию в ценовой зоне Литвы была на 1% выше, чем неделю назад, и составляла 40,7 евро за мегаватт-час. Такая же цена была и в Латвии, в Эстонии она повысилась на 3,6 % до 37,6 евро за мегаватт-час.Глава Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс говорит, что рост цены был обусловлен дальнейшем снижением в регионе Балтийского моря объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях. Они на прошлой неделе были самыми низкими за период с начала года.Объемы выработки электричество в Литве за неделю выросли на 6% до 112 гигаватт-часов. Более половины этой электроэнергии (62%) было выработано на теплоэлектростанциях. Гидроэлектростанции дали 18% выработки, ветровые установки - 4%, другие электростанции - еще 16%.Потребление электроэнергии в Литве за неделю выросло на 2% до 226 гигаватт-часов. Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: Литва, электроэнергия — статья прочитана 135 раз Комментарии