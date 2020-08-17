Страны Балтии и Польша требуют новых выборов в Беларуси, поддерживают санкции 🔊 Воспроизвести Вильнюс. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Государства Балтии и Польша требуют новых демократических выборов в Беларуси, призывают Евросоюз (ЕС) ввести целевые санкции для Минска.



Как утверждает офис президента Литвы, эти позиции утверждены после того, как в понедельник президент Гитанас Науседа провел видеоконференцию с главами Латвии, Эстонии и Польши Эгилсом Левитсом, Керсти Кальюлайд и Анджеем Дудой.



"Во время беседы президенты четырех стран пришли к единому мнению, что новые, соответствующий демократическим стандартам выборы с участием международных наблюдателей - это путь к гражданскому миру в Беларуси", - говорится в сообщении.



Как сообщает президентский офис, во время беседы президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обсудили подготовку к внеочередному саммиту ЕС, который состоится в среду. Как утверждает офис президента Литвы, эти позиции утверждены после того, как в понедельник президент Гитанас Науседа провел видеоконференцию с главами Латвии, Эстонии и Польши Эгилсом Левитсом, Керсти Кальюлайд и Анджеем Дудой."Во время беседы президенты четырех стран пришли к единому мнению, что новые, соответствующий демократическим стандартам выборы с участием международных наблюдателей - это путь к гражданскому миру в Беларуси", - говорится в сообщении.Как сообщает президентский офис, во время беседы президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обсудили подготовку к внеочередному саммиту ЕС, который состоится в среду. "По общему мнению президентов, ЕС, в частности, следует ввести целевые санкции для представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии против мирных участников протестов", - говорится в пресс-релизе.



Г. Науседа также информировал руководителей соседних стран, что в выходные белорусский режим ужесточил свою риторику в отношении ЕС и НАТО. По словам литовского лидера, это не меняет подписанный на прошлой неделе четырьмя президентами призыв и стремление организовать Национальный форум примирения Беларуси. Эту инициативу поддержала и лидер гражданского общества Беларуси Светлана Тихановская, которая высказывается за создание Координационного совета.



В ходе беседы главы четырех стран также обсудили инициативы, связанные с помощью гражданскому обществу Беларуси и пострадавшим от репрессий.



Агентство BNS напоминает, что после объявления результатов президентских выборов в Беларуси там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, польша, Беларусь, страны Балтии — статья прочитана 169 раз Комментарии