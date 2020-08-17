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В Вильнюсе - молебен о мире на земле Беларуси
В воскресенье, 16 августа, в литовской столице, во внутреннем дворике храма святой великомученицы Параскевы (Пятницкая церковь) был совершен молебен о мире на земле Беларуси, на который были приглашены все желающие.
Молебен на трёх языках (литовском, русском и белорусском) отслужили настоятель храма св. вмч. Параскевы свящ. Виталий Даупарас и клирики Пречистенского кафедрального собора прот. Владимир Селявко и свящ. Георгий Сунгайла.
Вместе молились представители белорусских общественных организаций: председатель Общества культуры белорусов Александр Адамкович, председатель белорусского общества "Крыница" города Клайпеды Николай Логвин, прихожане храма и сочувствующие.
На молебне также присутствовал кадий Муфтията Литовского духовного центра мусульман суннитов Константин Селимович, который также прочитал молитву.
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Беларусь, Пятницкая церковь, молебен
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