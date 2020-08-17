В Вильнюсе - молебен о мире на земле Беларуси 🔊 Воспроизвести







В воскресенье, 16 августа, в литовской столице, во внутреннем дворике храма святой великомученицы Параскевы (Пятницкая церковь) был совершен молебен о мире на земле Беларуси, на который были приглашены все желающие.



Молебен на трёх языках (литовском, русском и белорусском) отслужили настоятель храма св. вмч. Параскевы свящ. Виталий Даупарас и клирики Пречистенского кафедрального собора прот. Владимир Селявко и свящ. Георгий Сунгайла.



Вместе молились представители белорусских общественных организаций: председатель Общества культуры белорусов Александр Адамкович, председатель белорусского общества "Крыница" города Клайпеды Николай Логвин, прихожане храма и сочувствующие.







На молебне также присутствовал кадий Муфтията Литовского духовного центра мусульман суннитов Константин Селимович, который также прочитал молитву.











В воскресенье, 16 августа, в литовской столице, во внутреннем дворике храма святой великомученицы Параскевы (Пятницкая церковь) был совершен молебен о мире на земле Беларуси, на который были приглашены все желающие.Молебен на трёх языках (литовском, русском и белорусском) отслужили настоятель храма св. вмч. Параскевы свящ. Виталий Даупарас и клирики Пречистенского кафедрального собора прот. Владимир Селявко и свящ. Георгий Сунгайла.Вместе молились представители белорусских общественных организаций: председатель Общества культуры белорусов Александр Адамкович, председатель белорусского общества "Крыница" города Клайпеды Николай Логвин, прихожане храма и сочувствующие.На молебне также присутствовал кадий Муфтията Литовского духовного центра мусульман суннитов Константин Селимович, который также прочитал молитву. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, Пятницкая церковь, молебен — статья прочитана 174 раза Комментарии