Банк Литвы предупреждает о последствиях! 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Основной риск финансовой системе Литвы создают экономические последствия продолжающейся коронавирусной пандемии - ухудшающееся положение предприятий и домохозяйств, а также экономический спад в странах торговых партнеров и снижающиеся из-за этого обороты экспорта, показал новейший опрос финансовых учреждений Банком Литвы (БЛ).



"Хотя после отмены карантина и ограничений бизнес вернулся в прежнее русло, перспективы некоторых секторов финансовые учреждения оценивают очень сдержанно. В настоящее время самый большой риск банкротства в гостиничном, ресторанном, транспортном и культурном секторах, а самый малый - в административном, информационно-коммуникативном секторах", - заявил в пресс-релизе советник председателя совета директоров БЛ Томас Гарбаравичюс.



В опросе, который проводился 7-27 июля, отошли на второй план риски кибер-преступлений и неэкологичного развития сектора недвижимого имущества. Эти риски были важны в опросе 2019 года.



Банк Литвы два раза в год проводит опрос о рисках для финансовой системы Литвы. В новом опросе приняли участие 44 респондента - 10 действующих в Литве банков и отделов зарубежных банков, 7 страховых компаний, 9 кредитных союзов и 18 других финансовых ведомств. "Хотя после отмены карантина и ограничений бизнес вернулся в прежнее русло, перспективы некоторых секторов финансовые учреждения оценивают очень сдержанно. В настоящее время самый большой риск банкротства в гостиничном, ресторанном, транспортном и культурном секторах, а самый малый - в административном, информационно-коммуникативном секторах", - заявил в пресс-релизе советник председателя совета директоров БЛ Томас Гарбаравичюс.В опросе, который проводился 7-27 июля, отошли на второй план риски кибер-преступлений и неэкологичного развития сектора недвижимого имущества. Эти риски были важны в опросе 2019 года.Банк Литвы два раза в год проводит опрос о рисках для финансовой системы Литвы. В новом опросе приняли участие 44 респондента - 10 действующих в Литве банков и отделов зарубежных банков, 7 страховых компаний, 9 кредитных союзов и 18 других финансовых ведомств. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Банк Литвы, риски, последствия, коронавирус — статья прочитана 161 раз Комментарии