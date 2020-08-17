General Electric стала участником Тельшяйского ветрового парка компании E energija 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Участником в проекте Тельшяйского парка ветровых электростанций мощностью 68,9 мега-ватт, который развивает литовская энергетическая компания E_energija, будет поставщик электрооборудования для парка компания General Electric (GE), управляющая пятой частью акций Green Charge.



"Компания General Electric приобрела 20% акций проекта", - подтвердил BNS в понедельник акционер и член совета директоров компании E_energija Виргиниюс Стрёга.



Компания E_energija сообщила в понедельник, что GE также будет контролировать проект парка, она частично будет финансировать и поставлять ветровые турбины Cypress, а также 25 лет будет осуществлять обслуживание парка.



„Это первая такая инвестиция в Литве мирового энергетического гиганта“, – подчеркнула компания E_energija. "Компания General Electric приобрела 20% акций проекта", - подтвердил BNS в понедельник акционер и член совета директоров компании E_energija Виргиниюс Стрёга.Компания E_energija сообщила в понедельник, что GE также будет контролировать проект парка, она частично будет финансировать и поставлять ветровые турбины Cypress, а также 25 лет будет осуществлять обслуживание парка.„Это первая такая инвестиция в Литве мирового энергетического гиганта“, – подчеркнула компания E_energija. "Этот проект - очень важный шаг для рынков стран Балтии, так как это первый крупный проект ветровых электростанций, который развивается без госсубсидий", - в пресс-релизе заявил генеральный директор компании E_energija Гедиминас Улоза.



Ранее компания E_energija сообщила BNS, что инвестиции в проект составят 70 млн евро.



Проекта будут финансировать из своих средств компании GE Energy Financial Services и E energija, кредиты на проект выделят GESF Credit и банк SEB bankas. Утверждается, что такая структура финансирования стала возможной после подписания первого в регионе десятилетнего договора о покупке электроэнергии PPA (англ. Power Purchase Agreement).



Производимую в парке электроэнергию по первому в регионе десятилетнему договору о покупке электроэнергии PPA (англ. Power Purchase Agreement) будет покупать эстонская энергетическая компания Eesti energia (Enefit). Генеральный директор Enefit Ханд Суттер считает, что это крупнейший договор PPA в балтийском регионе.



Парк будет развивать компания группы L-Vejas. Единственный ее акционер - это компания Green Charge, которой управляют компания E energija и GE Energy Financial Services - компания группы General Electric.



Строительство парка начнется в июне, коммерческая деятельность - в конце 2021 года. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Тельшяй, General Electric, ветровой парк, ветряки — статья прочитана 162 раза Комментарии