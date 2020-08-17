General Electric стала участником Тельшяйского ветрового парка компании E energija

Участником в проекте Тельшяйского парка ветровых электростанций мощностью 68,9 мега-ватт, который развивает литовская энергетическая компания E_energija, будет поставщик электрооборудования для парка компания General Electric (GE), управляющая пятой частью акций Green Charge.
"Компания General Electric приобрела 20% акций проекта", - подтвердил BNS в понедельник акционер и член совета директоров компании E_energija Виргиниюс Стрёга.
Компания E_energija сообщила в понедельник, что GE также будет контролировать проект парка, она частично будет финансировать и поставлять ветровые турбины Cypress, а также 25 лет будет осуществлять обслуживание парка.
„Это первая такая инвестиция в Литве мирового энергетического гиганта“, – подчеркнула компания E_energija.
"Этот проект - очень важный шаг для рынков стран Балтии, так как это первый крупный проект ветровых электростанций, который развивается без госсубсидий", - в пресс-релизе заявил генеральный директор компании E_energija Гедиминас Улоза.
Ранее компания E_energija сообщила BNS, что инвестиции в проект составят 70 млн евро.
Проекта будут финансировать из своих средств компании GE Energy Financial Services и E energija, кредиты на проект выделят GESF Credit и банк SEB bankas. Утверждается, что такая структура финансирования стала возможной после подписания первого в регионе десятилетнего договора о покупке электроэнергии PPA (англ. Power Purchase Agreement).
Производимую в парке электроэнергию по первому в регионе десятилетнему договору о покупке электроэнергии PPA (англ. Power Purchase Agreement) будет покупать эстонская энергетическая компания Eesti energia (Enefit). Генеральный директор Enefit Ханд Суттер считает, что это крупнейший договор PPA в балтийском регионе.
Парк будет развивать компания группы L-Vejas. Единственный ее акционер - это компания Green Charge, которой управляют компания E energija и GE Energy Financial Services - компания группы General Electric.
Строительство парка начнется в июне, коммерческая деятельность - в конце 2021 года.
Ранее компания E_energija сообщила BNS, что инвестиции в проект составят 70 млн евро.
Проекта будут финансировать из своих средств компании GE Energy Financial Services и E energija, кредиты на проект выделят GESF Credit и банк SEB bankas. Утверждается, что такая структура финансирования стала возможной после подписания первого в регионе десятилетнего договора о покупке электроэнергии PPA (англ. Power Purchase Agreement).
Производимую в парке электроэнергию по первому в регионе десятилетнему договору о покупке электроэнергии PPA (англ. Power Purchase Agreement) будет покупать эстонская энергетическая компания Eesti energia (Enefit). Генеральный директор Enefit Ханд Суттер считает, что это крупнейший договор PPA в балтийском регионе.
Парк будет развивать компания группы L-Vejas. Единственный ее акционер - это компания Green Charge, которой управляют компания E energija и GE Energy Financial Services - компания группы General Electric.
Строительство парка начнется в июне, коммерческая деятельность - в конце 2021 года.