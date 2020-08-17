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Или наше посредничество, или санкции!

У литовских властей - богатый опыт посредничества. Фото: grybauskaite1.lrp.lt




После отказа властей Беларуси от предложения посредничества в урегулировании кризиса, планируется учредить общественный совет, будет обсуждаться введение персональных санкций, сообщила в понедельник советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"В целях мирного урегулирования кризиса президент [Литвы] предложил учредить национальный совет по примирению. Так как режим отказался идти по этому пути, по пути примирения, совет будет создан из представителей общественности", - заявила журналистам в понедельник Аста Скайсгирите.

Она сказала, что обсудила этот план со Светланой Тихановской, которая видит себя общественным лидером, главой общественного движения.
Также советник литовского президента информировала, что в выходные дни власти Беларуси отклонили план Г. Науседы, в котором предлагалось посредничество в урегулировании кризиса.

По ее словам, если режим отклонил предложение, то далее начинается обсуждение санкций. Приоритет будет у общих с ЕС санкций, затем будут обсуждаться национальные санкции.

В понедельник С. Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером на период организации справедливых выборов.

После объявления результатов президентских выборов в Беларуси, там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Правоохранительные органы Беларуси за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания, подчёркивает агентство BNS. Мнение представителей правоохранительных органов Бедаруси при этом не приводится.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Беларусь, посредник, план, Науседа, посредничество
статья прочитана 257 раз
добавлена сегодня, 17 августа, 15:00

Комментарии

прохожий
17 августа, 16:21
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Ув. г-н редактор!
Мне не нравится Ваша заставка.
От нее пахнет официозом, нет ощущения теплоты.

P.S. В своем архиве я нашел более теплое фото
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