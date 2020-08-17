Или наше посредничество, или санкции! 🔊 Воспроизвести У литовских властей - богатый опыт посредничества. Фото: grybauskaite1.lrp.lt







После отказа властей Беларуси от предложения посредничества в урегулировании кризиса, планируется учредить общественный совет, будет обсуждаться введение персональных санкций, сообщила в понедельник советник президента Литвы Аста Скайсгирите.



"В целях мирного урегулирования кризиса президент [Литвы] предложил учредить национальный совет по примирению. Так как режим отказался идти по этому пути, по пути примирения, совет будет создан из представителей общественности", - заявила журналистам в понедельник Аста Скайсгирите.



Она сказала, что обсудила этот план со Светланой Тихановской, которая видит себя общественным лидером, главой общественного движения. После отказа властей Беларуси от предложения посредничества в урегулировании кризиса, планируется учредить общественный совет, будет обсуждаться введение персональных санкций, сообщила в понедельник советник президента Литвы Аста Скайсгирите."В целях мирного урегулирования кризиса президент [Литвы] предложил учредить национальный совет по примирению. Так как режим отказался идти по этому пути, по пути примирения, совет будет создан из представителей общественности", - заявила журналистам в понедельник Аста Скайсгирите.Она сказала, что обсудила этот план со Светланой Тихановской, которая видит себя общественным лидером, главой общественного движения. Также советник литовского президента информировала, что в выходные дни власти Беларуси отклонили план Г. Науседы, в котором предлагалось посредничество в урегулировании кризиса.



По ее словам, если режим отклонил предложение, то далее начинается обсуждение санкций. Приоритет будет у общих с ЕС санкций, затем будут обсуждаться национальные санкции.



В понедельник С. Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером на период организации справедливых выборов.



После объявления результатов президентских выборов в Беларуси, там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.



Правоохранительные органы Беларуси за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания, подчёркивает агентство BNS. Мнение представителей правоохранительных органов Бедаруси при этом не приводится. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, посредник, план, Науседа, посредничество — статья прочитана 257 раз Комментарии