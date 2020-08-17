Или наше посредничество, или санкции!

После отказа властей Беларуси от предложения посредничества в урегулировании кризиса, планируется учредить общественный совет, будет обсуждаться введение персональных санкций, сообщила в понедельник советник президента Литвы Аста Скайсгирите.
"В целях мирного урегулирования кризиса президент [Литвы] предложил учредить национальный совет по примирению. Так как режим отказался идти по этому пути, по пути примирения, совет будет создан из представителей общественности", - заявила журналистам в понедельник Аста Скайсгирите.
Она сказала, что обсудила этот план со Светланой Тихановской, которая видит себя общественным лидером, главой общественного движения.
Также советник литовского президента информировала, что в выходные дни власти Беларуси отклонили план Г. Науседы, в котором предлагалось посредничество в урегулировании кризиса.
По ее словам, если режим отклонил предложение, то далее начинается обсуждение санкций. Приоритет будет у общих с ЕС санкций, затем будут обсуждаться национальные санкции.
В понедельник С. Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером на период организации справедливых выборов.
После объявления результатов президентских выборов в Беларуси, там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.
Правоохранительные органы Беларуси за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания, подчёркивает агентство BNS. Мнение представителей правоохранительных органов Бедаруси при этом не приводится.
По ее словам, если режим отклонил предложение, то далее начинается обсуждение санкций. Приоритет будет у общих с ЕС санкций, затем будут обсуждаться национальные санкции.
В понедельник С. Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером на период организации справедливых выборов.
После объявления результатов президентских выборов в Беларуси, там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.
Правоохранительные органы Беларуси за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания, подчёркивает агентство BNS. Мнение представителей правоохранительных органов Бедаруси при этом не приводится.
Мне не нравится Ваша заставка.
От нее пахнет официозом, нет ощущения теплоты.
P.S. В своем архиве я нашел более теплое фото