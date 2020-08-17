Литва планирует требовать от иностранцев обязательного теста на коронавирус – министр 🔊 Воспроизвести



"Тест на коронавирус обязательно пройти в том государстве, из которого иностранец прибывает, и этот ответ должен быть отрицательным и иметь срок действия 72 часа", - заявила министр в понедельник.



Она отметила, что вопрос обязательного теста обсуждался на правительственном комитете в понедельник.



Прибывающим, по словам министра, нужно будет соблюдать установленные требования.



„Сейчас почти во всех странах ЕС такой порядок. Мы хотим приспособиться", - добавила Р. Тамашюнене.



По ее словам, обязательный тест предлагается проходить тем, кто прибывает из стран, где заболеваемость превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей.



Правительство примет окончательное решение в понедельник на внеочередном заседании Правительство Литвы обсуждает введение требования к желающим прибыть в Литву иностранцам - иметь с собой отрицательный тест на коронавирус, заявила министр внутренних дел Рита Тамашунене (на снимке)."Тест на коронавирус обязательно пройти в том государстве, из которого иностранец прибывает, и этот ответ должен быть отрицательным и иметь срок действия 72 часа", - заявила министр в понедельник.Она отметила, что вопрос обязательного теста обсуждался на правительственном комитете в понедельник.Прибывающим, по словам министра, нужно будет соблюдать установленные требования.„Сейчас почти во всех странах ЕС такой порядок. Мы хотим приспособиться", - добавила Р. Тамашюнене.По ее словам, обязательный тест предлагается проходить тем, кто прибывает из стран, где заболеваемость превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей.Правительство примет окончательное решение в понедельник на внеочередном заседании BNS Категории: политика, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, тест, коронавирус — статья прочитана 88 раз Комментарии