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Литва планирует требовать от иностранцев обязательного теста на коронавирус – министр
"Тест на коронавирус обязательно пройти в том государстве, из которого иностранец прибывает, и этот ответ должен быть отрицательным и иметь срок действия 72 часа", - заявила министр в понедельник.
Она отметила, что вопрос обязательного теста обсуждался на правительственном комитете в понедельник.
Прибывающим, по словам министра, нужно будет соблюдать установленные требования.
„Сейчас почти во всех странах ЕС такой порядок. Мы хотим приспособиться", - добавила Р. Тамашюнене.
По ее словам, обязательный тест предлагается проходить тем, кто прибывает из стран, где заболеваемость превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей.
Правительство примет окончательное решение в понедельник на внеочередном заседании
Категории: политика, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, тест, коронавирус
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